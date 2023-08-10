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Квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы, было нарушено остекление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице в четверг, 10 августа.

Сообщение о пожаре на улице Гарибальди, д. 11, в квартире на последнем этаже 17-этажного жилого дома поступило в 16:40 мск.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено, что на балконе квартиры произошла разгерметизация баллончика дихлофоса с последующим возгоранием на площади 0,5 кв. м. Нарушено остекление двух оконных проемов на балконе», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. В результате взрыва никто не пострадал.

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7 августа один рабочий погиб, второй пострадал в результате взрыва газового баллона на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее, в марте, взрыв аэрозольного баллончика мелкой бытовой химии произошел в Москве на Липецкой улице в доме 14, к. 1. В результате на первом этаже были повреждены оконные рамы, пишет «Ридус».

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