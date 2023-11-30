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Решетников заявил о сохранении цели РФ выйти на углеродную нейтральность к 2060 году

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Фото: ТАСС/Астафьев Александр
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Россия сохраняет цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом заявил в четверг, 30 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Да, приверженность цели подтверждена в обновленной климатической доктрине», — сообщил он в интервью «Интерфакс», приуроченному к началу Климатической конференции ООН.

Он добавил, что в отсутствие санкций эта цель могла быть достигнута и раньше.

«Конечно, отсутствие санкций и беспрепятственный доступ к финансовым ресурсам — это помогло бы достигнуть реальности даже раньше», — сказал он.

Углеродная нейтральность (net zero) — термин, означающий сокращение до нуля выбросов углекислого газа и его аналогов в результате производственной деятельности человека или компенсацию этих выбросов за счет углеродно-отрицательных проектов, например, через лесовосстановление.

Безоблачное небо: Россия прокладывает путь к углеродной нейтральности
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Ранее, 22 ноября, президент страны Владимир Путин на виртуальном саммите G20 сообщил, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года.

Путин подчеркнул, что для достижения углеродной нейтральности страны применяется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов. Так, используются атомная энергетика, гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистые технологии, добавил российский лидер.

В сентябре Фонд «Росконгресс» и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа. Таким образом, благодаря климатическим проектам СИБУРа ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией.

В августе в обращении к участникам делового форума стран БРИКС российский лидер подтвердил, что Россия реализует собственную национальную стратегию низкоуглеродного развития. Он отметил, что в РФ исходят из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, включая те, которые уже давно используются.

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