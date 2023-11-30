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В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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В Новосибирске отменен концерт рок-группы «Алиса» из-за болезни вокалиста Константина Кинчева. Об этом 30 ноября группа сообщила во «ВКонтакте».

«Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет. Так что с сожалением сообщаем: сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Концерт должен был состояться 30 ноября на «Локомотив-Арене». Кинчев останется на лечении в Новосибирске. Следующее выступление группы запланировано на 7 декабря в Пензе.

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Ранее, 18 ноября, «Алиса» отпраздновала свое 40-летие большим концертом Москве. На выступление в «ЦСКА Арене» были распроданы все билеты. После этого группа отправилась в тур на восток страны.

Коллектив был создан в 1983 году. Изначально лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева не было в составе. Будущий фронтмен влился в «Алису» в 1984 году, именно с ним рок-команда стала популярной.

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