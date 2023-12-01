Главный этап пройден

В последние два месяца российская валюта уверенно укрепляется: в конце ноября курс доллара держится на уровне 87–89 рублей по сравнению с отметкой выше 102 рублей в начале октября.

Позитив обусловлен целым рядом причин. В первую очередь — действием в отношении части крупнейших отечественных экспортеров указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки. Вдобавок увеличивался приток валюты в Россию на фоне осеннего восстановления цен на нефть.

Значительно улучшилась структура внешнеторговых расчетов за российский экспорт: профицит операций в твердой валюте в сентябре вырос до $2,1 млрд в месяц. Кроме того, охлаждение потребительского спроса в России на фоне повышения ставки Банка России до 15% привело к снижению интереса к импортным товарам. Свою роль также сыграло и закрытие спекулятивных валютных позиций.

Полтора года назад, весной–летом 2022 года, на фоне активного укрепления рубля Центральный банк отмечал, что положительная динамика российской валюты бьет по ориентированным на экспорт отраслям экономики, приводя к падению выручки и производства. Это, в свою очередь, негативно влияет на смежные сферы, включая транспорт, торговлю, финансы.

28 ноября российские сырьевые компании должны были сделать очередные платежи в бюджет. В том числе — внести октябрьский налог на добычу полезных ископаемых, сумма которого, согласно расчетам Reuters, может превысить 1 трлн рублей. Но активного укрепления нацвалюты перед этой датой мы не увидели, поэтому полагаем, что основной потенциал исчерпан.

С сегодняшнего уровня 88 рублей за $1 дальнейшее значительное укрепление российской валюты выглядит маловероятным. Обычно в конце года расходы госбюджета возрастают, обеспечивая приток значительного объема рублей на рынок. При этом темпы роста продаж иностранных денежных единиц замедлятся, а спрос на них, напротив, может усилиться в декабре и со стороны граждан, и со стороны компаний на закупку импортных товаров перед праздниками.

С учетом снижения с середины октября нефтяных котировок почти на 12% и усиления вторичных санкций на основных партнеров России в декабре можно ждать сокращения поступления валютной выручки на 10–15% относительно уровней, которые были в октябре–ноябре. Отсюда можно предположить, что дальнейшего усиления курса рубля мы не увидим.

Мы полагаем, что российская валюта уже прошла главный этап своего укрепления. Ожидается, что до конца года стоимость доллара установится на уровне 88–95 рублей, и такая стабильность, скорее всего, сохранится до президентских выборов в марте 2024 года. Что касается курса евро, он будет находиться в диапазоне 96–100 рублей.

27 ноября Банк России сообщил, что с января следующего года регулятор будет продавать и покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. Это важно, поскольку действия ЦБ на внутреннем рынке традиционно оказывают влияние на курс. Сумма продаж может составить около $5,5 млрд. Это будет играть в пользу более крепкого рубля в следующем году.

В недавнем интервью помощник президента России Максим Орешкин отметил, что курс будет зависеть от того, какая из разнонаправленных тенденций окажется сильнее: «Временные оттоки капитала, погашение внешнего долга, выкуп иностранных активов — чем сильнее будут снижаться объемы всего этого, тем сильнее будет укрепление российской национальной валюты. Но одновременно с этим продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю».

На наш взгляд, вероятность того, что доллар снова опустится в район 70 рублей, очень невысока. Это можно объяснить даже тем, что в следующем году бюджету не выгодна сильная нацвалюта.

Расходы федерального бюджета в 2024 году, как ожидается, вырастут до 36,7 трлн с 27 трлн в 2023-м. Как известно, каждый рубль прироста курса доллара приносит в бюджет около 100–120 млрд рублей дополнительных годовых доходов, и потому относительная слабость национальной валюты может помочь избежать дефицита бюджета.

В среднесрочной перспективе следует ожидать очередного цикла повышения курса доллара к рублю, однако действия Банка России будут сдерживать этот процесс.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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