Глава ОКР назвал произволом решение МОК позволить трем россиянам сменить сборные

Международный олимпийский комитет (МОК) незаконно разрешил трем российским спортсменам сменить сборные. Об этом 30 ноября заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Подобного рода действия и предваряющие их решения иначе как произволом и беззаконием назвать невозможно. После того как на внешнем периметре прошли безо всяких последствий для МОК вопиющие нарушения Олимпийской хартии, прав спортсменов и прав человека, дискриминация по национальному признаку, то понятно, что на «достигнутых успехах» некоторые коллеги из Лозанны останавливаться не собираются», — написал он в Telegram.

Поздняков заявил, что МОК превысил свои полномочия, разрешив велогонщикам Валерии Любимовой, Михаилу Яковлеву и борцу Георгию Тибилову выступать за другие страны на Олимпийских играх. По его словам, ОКР не давал разрешения на переход спортсменов под юрисдикцию других национальных олимпийских комитетов.

«Просто вдумайтесь! Отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств. Не обладая при этом ни формальным статусом, ни даже отдельными признаками субъекта системы международных отношений», — написал глава ОКР.

Поздняков сообщил, что ОКР будет требовать юридически аргументированных разъяснений и защищать свои права в соответствии с установленными процедурами.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы ОКР в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

Позднее, 6 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства. В CAS началось арбитражное разбирательство.