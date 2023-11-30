Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, скончавшийся накануне в своем доме в Коннектикуте, уже стал исторической фигурой, на которую вынужденно оглядываются современные политики, — так говорят об американском дипломате те, кто был знаком с ним лично. При этом наследие Киссинджера многими — даже на Западе — воспринимается неоднозначно: с одной стороны, он архитектор снижения напряженности в отношениях США с СССР и Китаем, с другой — с его именем многие связывают многомиллионные жертвы в Индокитае . Чем запомнился миру Генри Киссинджер и какие заявления политика вошли в историю — в материале «Известий».

«Американцам нравятся одинокие ковбои»

Политическая карьера Генри Киссинджера на высшем уровне власти началась при президенте Дуайте Эйзенхауэре (1953–1961 годы правления), при котором он работал экспертом по безопасности в Белом доме. Аналогичные позиции он занимал при Джоне Кеннеди (1961–1963) и Линдоне Джонсоне (1963–1969). В администрации Ричарда Никсона Киссинджер в 1969 году был назначен на должность советника по национальной безопасности, а в 1973-м он стал государственным секретарем США. В этой должности Киссинджер работал до 1977 года .

«Американцам нравится одинокий ковбой , который въезжает в город или деревню, и при нем только его конь и больше ничего… Этот замечательный романтический образ мне очень подходит, потому что одиночество всегда было частью моего стиля, моего метода, если хотите» , — говорил политик в интервью в 1972 году.

Президент США Ричард Никсон и Генри Киссинджер идут вдоль колоннады от резиденции до Овального кабинета в Белом доме в Вашингтоне, 1974 год Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/White House

Фигуру Киссинджера оценивают диаметрально противоположно — от гения дипломатии до военного преступника . И в пользу каждого такого утверждения критики или сторонники политика находят свои аргументы.

Наиболее часто ему припоминают несколько миллионов жертв в Индокитае в годы войны во Вьетнаме, дружбу с «красными кхмерами» в Камбодже, отстранение от власти Сальвадора Альенде в Чили. С другой стороны, именно Киссинджер стал главным архитектором и исполнителем политики разрядки в отношении СССР, а также нормализации отношений США и Китая.

«Они кровожадные подонки, но это нам не помешает»

В выстраивании отношений Киссинджер опирался на принципы «реальной политики» , то есть такого подхода к осуществлению политического процесса, при котором государство при определении курса развития отказывается от идеологии и исходит исключительно из практических, а не моральных соглашений. Сам Киссинджер описывал свой подход емко и откровенно: «Цель оправдывает средства».

Например, США пытались победить вьетнамских повстанцев в Камбодже. Однако действия американцев в конечном итоге привели к тому, что в 1975 году власть в стране захватили «красные кхмеры» , за время правления которых, по некоторым оценкам, было убито более 2 млн человек. Однако именно этот факт, как ни парадоксально, привлек внимание Киссинджера.

Генри Киссинджер, 1973 год Фото: Global Look Press/CNP/Consolidated News Photos/Benjamin E. Gene Forte

«Сколько человек он (глава МИД «красных кхмеров» Иенг Сари. — «Известия») убил? Десятки тысяч? Скажите камбоджийцам, что мы с ними будем дружить. Они кровожадные подонки, но нам это не помешает . Мы готовы налаживать с ними отношения. Сообщите им об этом, но не передавайте предыдущую фразу» — так в 1975 году Киссинджер отзывался о «красных кхмерах» во время встречи с министром иностранных дел Таиланда Чатичаем Чунхаваном.

Вместе с тем он активно искал способ остановить войну во Вьетнаме, начавшуюся еще при Кеннеди и к тому моменту уже крайне непопулярную в самих США . Конфликт, целью которого была попытка Вашингтона остановить распространение коммунистической идеологии в Азии, не принес Соединенным Штатам дивидендов и стал одной из самых неудобных страниц американской истории XX века.

«Обычная армия проигрывает, если не выигрывает. Партизаны выигрывают, если не проигрывают», — писал он для Foreign Affairs в 1969 году.

Ради достижения мира Киссинджер встречался с представителем Северного Вьетнама Ле Дык Тхо 68 раз . Соглашения в Париже были подписаны 27 января 1973 года. По условиям документа США должны были вывести войска из Вьетнама за 60 дней, а также ликвидировать военную базу в стране.

Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо подписывают соглашение о прекращении огня во Вьетнаме, Франция, январь 1973 года Фото: ТАСС/picture alliance/Robert L. Knudsen

Оба переговорщика — Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо — удостоены Нобелевской премии мира за завершение вьетнамской войны. Однако представитель Вьетнама от премии отказался, а Киссинджер получил. Хотя и пытался ее вернуть после падения Сайгона.

Другой сюжет, связанный с попыткой предотвратить расползание коммунистических взглядов по миру, к которому непосредственное отношение имеет Киссинджер, — свержение демократически избранного президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году . В 2019-м были обнародованы документы национального архива 1970-х годов, из которых следует, что именно Киссинджер убедил Ричарда Никсона в необходимости силового сценария. Он полагал, что эффект от коммунистической модели этой латиноамериканской страны «может быть вредоносным» для Соединенных Штатов.

«Не понимаю, почему мы должны стоять и смотреть, как страна катится к коммунистам из-за безответственности ее населения. Этот вопрос слишком важен для чилийских избирателей, чтобы можно было позволить им принимать самостоятельные решения» — так он оценивал развитие политического процесса в Чили.

Насколько итог такого вмешательства стал «удобным» для Вашингтона — вопрос дискуссионный, поскольку фактически именно действия США, направленные против избранного лидера государства, привели к тому, что у власти в Чили в конечном итоге оказался одиозный диктатор Аугусто Пиночет, жертвами режима которого стали тысячи людей.

Генри Киссинджер (слева) и Аугусто Пиночет Фото: REUTERS

«Россия — великая страна с большой историей»

В отношении главного конкурента США в XX веке — СССР — Киссинджер инициировал политику разрядки . В 1972 году Москву посетил президент США Ричард Никсон. Это был первый официальный визит главы Белого дома в Советский Союз, если не считать участия в Ялтинской конференции в 1945 году Франклина Рузвельта.

Во время визита был подписан договор об ограничении стратегического наступательного вооружения. Тогда же приняли «Основы взаимоотношений между СССР и США» , одним из авторов которых был Киссинджер. Этот документ постулировал, что разница идеологий не должна становиться препятствием в отношениях двух стран .

И хотя позже он скажет, что рассматривал политику разрядки как «стратегию ведения конфликта с Советским Союзом», отрицать вклад в снижение напряженности в диалоге СССР и США сложно . В 2019 году он подчеркнул: «Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков».

Генри Киссинджер, Леонид Брежнев, Ричард Никсон и Андрей Громыко во время перелета из Москвы в Крымскую область, 1974 год Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

К слову, обвиняли Киссинджера даже в трансляции пророссийских взглядов, когда он в 2022 году подверг критике стремление НАТО включить Украину в свой состав . Правда, уже в 2023-м он изменил риторику и заявил, что он больше не видит смысла поддерживать идею о нейтральной Украине .

Одним из ключевых достижений Киссинджера также считается сближение США и Китая, отношения с которым у Вашингтона складывались весьма непросто после победы коммунистов в 1949 году. Именно по соглашениям, достигнутым в 1970-е годы, Штаты обязались считать Тайвань частью Китая. Наблюдатели при этом подчеркивают, что именно Киссинджер одним из первых увидел направление развития КНР и ее превращение в глобальную державу .

«Нынешнее поколение американских чиновников — люди более плоские»

Владимир Путин направил телеграмму жене Киссинджера Нэнси . «Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель », — написал президент России.

« Они (Путин и Киссинджер. — «Известия») были давно знакомы, они неоднократно встречались и неоднократно вели очень глубокие разговоры о нынешнем состоянии международных, российско-американских отношений, о видении будущего . И президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В 2013 году Генри Киссинджер стал почетным доктором Дипломатической академии МИД России. Тогда Владимир Путин лично поздравил экс-госсекретаря США.

Генри Киссинджер и Владимир Путин, 2012 год Фото: ТАСС/Александра Мудрац

«Вы не просто давно на дипломатической службе или возле нее — вы практически всю жизнь в мировой политике. У вас много друзей в России, и ветеранов нашей внешней политики, и людей, которые всегда с большим вниманием слушают ваши оценки развития ситуации в мире, в различных регионах», — говорил президент РФ.

Политики и эксперты, которые лично встречались с Киссинджером, отзываются о нем как об одном из мудрейших международных политиков, исследователей и ученых . Он всегда был прагматиком, что отличало его от современного поколения политиков.

— Он сам говорил, что он в первую очередь американец, а потом уже еврей. И кроме этого устоя, у него каких-то идеологических предпочтений — я либерал или еще кто-то — не было, он был прагматиком в первую очередь, — говорит глава Россотрудничества Евгений Примаков, в прошлом бравший интервью у Киссинджера.

Примаков напомнил, что даже после начала развития конфликта на Украине в 2014 году американский политик всегда занимал сдержанную и адекватную позицию, говоря, что Украина не может использоваться в качестве тарана и оружия против России, а должна служить мостом, связывающим Россию и США, западный мир .

Барак Обама, Генри Киссинджер и Мадлен Олбрайт, 2015 год Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

При этом Киссинджер до последнего продолжал опираться на принципы «реальной политики» в вопросе отношений с Россией . Он понимал, что на этой планете две крупнейшие ядерные державы должны поддерживать нормальные отношения, рассказал «Известиям» президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, который лично встречался с Киссинджером в 2019 году в Нью-Йорке.

— Это глубокий человек, который не торопился с сиюминутными мгновенными выводами. Безусловно, он всю жизнь отстаивал национальные интересы Соединенных Штатов, понимал их глубоко и с перспективой , — говорит эксперт, которого лично познакомил с Киссинджером российский экс-премьер и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков.

— К сожалению, последние годы, начиная от администрации [экс-президента США Барака] Обамы, Генри никогда не получал от них нормального ответа. В общем, его списали, потому что нынешнее поколение американских чиновников — люди гораздо более плоские и примитивные по сравнению с тем поколением , — сказал Александр Дынкин.

Он также отметил, что Киссинджер с уважением относился к национальным интересам России и хорошо понимал важность не только предотвращения лобового столкновения РФ и США, но и сохранения отношений на нормальном уровне.

И хотя Киссинджер пользовался авторитетом и уважением в американском политическом классе, всё же его можно назвать фигурой, которая скорее относится к XX, нежели к XXI веку, и взгляды современных американских политиков сильно отличаются от подходов экс-госсекретаря, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, который последний раз общался по видеосвязи с дипломатом в 2022 году.

Генри Киссинджер, 2003 год Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

— Кроме того, он все-таки был ближе к Республиканской партии, чем к Демократической, поэтому не думаю, что Киссинджер одобрил бы такую идеологизированную внешнюю политику, которую сейчас проводит администрация [Джо] Байдена. В частности, идея разделения мира на демократии и нелиберальные автократии, мне кажется, ему чужда, как и аналитикам его направления , — сказал он «Известиям».