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Передумали сближаться: Башар Асад не поехал в Эмираты на климатический саммит

Это объясняют ухудшением отношений между Дамаском и Абу-Даби и ордером на арест президента САР
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Сирийскую делегацию на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) возглавил не президент Башар Асад, а премьер-министр страны Хусейн Арнус. В СМИ сразу появились предположения о том, что понижение уровня представительства — свидетельство того, что в отношениях Дамаска, недавно наладившего взаимодействие со странами Персидского залива, не всё так гладко. Подробности — в материале «Известий».

Климатические обсуждения

В Дубае открылась очередная сессия климатических переговоров ООН (COP-28). Главными вопросами конференции стали подведение итогов выполнения Парижского соглашения, принятие новой глобальной цели по адаптации к изменению климата, запуск финансового механизма компенсации климатических потерь развивающимся странам. Она продлится до 12 декабря.

Как сообщила газета Al Watan, сирийскую делегацию на этой встрече вместо президента Башара Асада возглавит премьер-министр Хусейн Арнус. Также в состав делегации вошел министр местного самоуправления и окружающей среды Хусейн Махлюф.

здание конференция
Фото: unep.org

По словам президента COP-28 Султана аль-Джабера, который также является управляющим и генеральным директором эмиратской нефтяной компании ADNOC, конференция «возложит на всех ответственность за соблюдение целей, поставленных Парижским соглашением 2015 года», поскольку «речь идет о стремлении сторон к ограничению роста средней глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию».

Ордер на арест

Изначально планировалось, что Сирию будет представлять президент Башар Асад — еще в мае он получил приглашение от лидера Эмиратов Мухаммеда бин Заида. В ОАЭ подчеркивали, что необходимо более широкое представительство, чтобы таким образом «создать потенциал для решения глобальных проблем».

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Однако впоследствии стало известно, что сирийский лидер не поедет на форум. СМИ стали выдвигать разные версии. Одни усмотрели в этом проблемы в отношениях между Дамаском и Абу-Даби, другие считают, что причина в другом.

В ноябре суд Франции выдал международный ордер на арест Башара Асада по обвинению в использовании химического оружия в 2013 году. Всего выдано четыре ордера: еще один — брату президента Махеру Асаду, руководителю элитного подразделения сирийской армии, а также двум генералам. Их всех также обвиняют в участии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях.

башар асад

Президент Сирии Башар Асад

Фото: REUTERS/SANA

При этом между Францией и ОАЭ подписан договор об экстрадиции. В случае если бы Асад приехал в Дубай на форум, Париж мог бы расценить это в качестве проверки — насколько Абу-Даби привержен договоренностям.

Баланс между Западом и Востоком

В целом отношения между Сирией и ОАЭ довольно непростые, считает научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов. Абу-Даби стремится активно балансировать между Западом и Востоком, между США и другими странами, выискивать себе как экономических, так и политических партнеров.

— Очень яркая тенденция идет на наращивание и нормализацию отношений с РФ по многим векторам. Вместе с тем у Абу-Даби существует понимание, что региональные процессы, особенно после нового витка конфронтации между ХАМАС и Израилем, новые процессы в сфере безопасности в том числе требуют налаживания отношений с правительствами тех стран, которые либо были на линии столкновений, либо могут оказаться на ней, — считает арабист.

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В беседе с «Известиями» политолог отметил, что Сирия является примером и того, и другого. В стране уже сейчас действует большое количество шиитских подразделений, по территории САР регулярно наносились авиаудары израильских и американских ВВС. К тому же государство находится в радиусе влияния и зоны интересов России, полагает специалист.

самолет ввс сша
Фото: commons.wikimedia.org

Он добавил, что нормализация отношений Абу-Даби с Дамаском вполне объясняется вопросами безопасности, целесообразности, поскольку потенциально противостояние «Хезболлы» с Израилем может перенестись на территорию САР по шиитско-иранской линии. А Тегеран всё больше вовлекается в происходящие в регионе процессы.

— Несомненно, важны и нужны вопросы обсуждения климата, но это не настолько серьезный форум, на котором необходимо участие Асада. С ООН у Сирии в целом довольно сложные отношения, ООН не может подействовать на Запад, чтобы были сняты вторичные и третичные санкции, — уверен аналитик.

Крылов подчеркнул, что он не считает понижение уровня дипломатического присутствия на конференции каким-то серьезным знаком, выражающим недовольство сирийского лидера.

— Скорее всего, это объясняется просто: в отношении Асада выписан ордер и непонятно, как поведут себя ОАЭ или другие участники форума, — отметил он.

сирия
Фото: Global Look Press/Juma Mohammad

Эксперт добавил, что недавно бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Говард Моррисон составил собственный доклад, в котором говорилось, что Асад и его окружение несут ответственность за «масштабные разрушения и ущерб, нанесенный окружающей среде» во время наземных столкновений, бомбардировок и предполагаемого использования химического оружия во время многолетней гражданской войны в Сирии.

— Судья отметил, что из-за огромного ущерба, который нанесен экологии, участие Асада в конференции по экологии недопустимо и «неуместно». Возможно, ОАЭ решили не злить французов, — уверен политолог.

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По его мнению, гораздо более важными для Абу-Даби и Дамаска являются вопросы энергетики, экономики, инвестиций на территории САР со стороны государств-соседей и государств-лидеров региона. Важны также вопросы военно-политической безопасности.

— Экология в данном случае носит третичный характер, нынешний форум — хорошая площадка для того, чтобы встретиться, поговорить и просто сверить часы. Это проверка боем того, как Эмираты реагируют на французские действия и насколько они готовы не исполнять свои соглашения с Францией или другими западными государствами, — резюмировал арабист.

конференция
Фото: unep.org

Неухудшение отношений

Востоковед, публицист Андрей Онтиков в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что в арабских СМИ на факт отсутствия Асада на этом саммите практически никто не обращает внимания.

— Эта тема в целом прошла мимо них, за исключением нескольких сирийских оппозиционных СМИ, которые обратили на это внимание и пытаются раздуть тему якобы существующих противоречий между САР и ОАЭ, — пояснил политолог.

По его мнению, единственная здравая мысль, озвученная оппозиционными СМИ, заключается в том, что отсутствие Асада может быть напрямую связано с ситуацией в секторе Газа.

— Ведь не секрет, что президент Сирии — один из лидеров оси сопротивления, и сложилась бы такая ситуация, что он приезжает в Эмираты, которые в ходе нынешнего обострения в секторе Газа занимали позицию от нейтральной до произраильской, — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что в таком случае появился бы некий диссонанс как для самих Эмиратов, так и для Асада. Но не более того.

сирия флаг
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Одновременно с известием о том, что Асад не поедет на эту встречу, появилось заявление заместителя постпреда Эмиратов при ООН, который говорит, что на фоне обострения в секторе Газа наблюдаются удары по сирийской территории и очень не хотелось бы, чтобы Сирия была втянута в некое региональное противостояние, — рассказал Онтиков.

Эксперт считает, что это заявление было довольно просирийским.

— Так что не вижу предпосылок для ухудшения отношений между Сирией и Эмиратами. Возможно, ситуация в секторе Газа повлияла на уровень представительства, но каких-то более реальных факторов, которые бы свидетельствовали об ухудшении отношений между Дамаском и Абу-Даби, я не вижу, — резюмировал эксперт.

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