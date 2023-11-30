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Правоохранители задержали вымогавших деньги за неудаление клеветы в Telegram

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Фото: МВД РФ
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Сотрудники МВД и ФСБ установили 20 человек, вымогавших деньги за неудаление данных о политиках и бизнесменах в Telegram-каналах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 30 ноября.

«Оперативники Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел России совместно со следователями ГСУ ГУ МВД по городу Москве и сотрудниками Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность организованной группы, состоявшей из руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров, они подозреваются в вымогательстве», — приводятся слова Волк в Telegram-канале «МВД Медиа».

Правоохранителями предварительно установлено, что преступники в сети принадлежавших им Telegram-каналов публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и других известных людях, а затем вымогали у них крупные суммы денег за удаление этой информации.

Волк добавила, что в ходе обысков полицейские изъяли носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли. Двое руководителей PR-агентств арестованы.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 163 УК РФ), злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Ранее 20 ноября сообщалось, что в Севастополе бывший первый замдиректора городского департамента здравоохранения был приговорен судом к восьми годам колонии и возмещению ущерба за получение взятки с вымогательством.

По данным следствия, осенью 2019 года чиновник потребовал от строительной компании, которая занималась работами в медицинском учреждении, отремонтировать принадлежащие ему апартаменты. Обвиняемый пообещал организации за это возможность заключения прямых контрактов без конкурса. В противном случае он угрожал препятствовать деятельности фирмы, поэтому компания была вынуждена согласиться с данными условиями. После выполнения требуемых действий с нею был заключен договор на поставку оборудования на сумму 299 тыс. рублей.

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