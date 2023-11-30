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ВФБ приостановила членство Национальной федерации бадминтона России

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Всемирная федерация бадминтона (ВФБ) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР) в организации. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила ВФБ на своем сайте.

«Решение было принято на заседании совета ВФБ 11 ноября 2023 года», — уточняется в сообщении.

Оно ожидает подтверждения на годовом общем собрании федерации, которое состоится в 2024 году в китайском городе Чэнду.

Уточняется также, что российским атлетам разрешено участвовать в турнирах в качестве «независимых нейтральных спортсменов». Для этого ВФБ внесет изменения в свои процедуры, которые позволят таким игрокам напрямую регистрироваться на соревнования.

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В конце августа ВФБ сообщила, что допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. Уточнялось, что спортсмены из РФ и Белоруссии после подачи заявки на участие в турнирах будут проходить комплексную проверку, в том числе антидопинговую.

28 марта текущего года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с Вооруженными силами и органами безопасности.

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