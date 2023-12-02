Астролог рассказал о возможности делать предсказания на будущее государств

Мунданная астрология — один из древнейших разделов астрологии, который предсказывает будущее наций, государств и общества в целом. Подробнее об этом 2 декабря «Известиям» рассказал астролог Игорь Аша.

«Ранее жрецы астрологи делали прогноз именно для своих государств, а государство в те времена было тождественно правителю. Если в карте правителя всё было хорошо на следующий год, считалось, что и в государстве будет всё спокойно. Таким образом, астрологи анализировали именно натальные карты правителей, за которыми они следили зачастую с самого рождения, что позволяло их прогнозам быть очень точными. Со временем наработки мунданной астрологии стали базой для натальной, но сама астрология государств ушла в тень. Одним из последних известных придворных астрологов был Моринус, который работал при кардинале [Армане Жане дю Плесси де] Ришелье», — сказал Аша.

В современном мире мунданная астрология начинает постепенно возрождаться за счет энтузиазма некоторых астрологов, но требует много работы, так как даты рождения государств найти невозможно, отметил эксперт.

«Как узнать время рождения, например, Великобритании или, еще сложнее, Китая? Да, есть наработки, например, известного астролога Михаила Левина, который рассчитал время рождения России и некоторых других государств. Однако эти карты надо будет постоянно выверять и проверять», — сказал он.

Понимая все эти проблемы, некоторые астрологи, тот же Моринус, в свое время предложили новый способ прогнозов — гороскоп на столицу на начало астрологического года, то есть вхождение Солнца в знак Овна. И этот способ неожиданно для многих современных астрологов показал свою эффективность, рассказал собеседник издания.

«Мунданная астрология важна не только для государств, но и для обычных людей, так как она раскрывает нам контекст. Суть в том, что, какой бы прогноз я ни делал, мне надо знать контекст, в котором живет клиент, что позволяет существенно снизить поле прогноза. Например, если я вижу, что в стране произойдет наводнение, в регионе, где живет клиент, то я смогу спрогнозировать траты не на «покупку» дома, а на «восстановление» дома и смогу предупредить клиента о рисках», — сказал астролог.

По словам эксперта, уже сейчас хорошим тоном в астрологии становится прогнозирование в три этапа: прогноз для государства, прогноз по натальной карте на год, подтверждение прогноза на конкретный год специальными картами на год и месяц. Это помогает сделать максимально точный прогноз.

«Также мунданная астрология помогает оценивать те или иные события в стране, понимать их долгосрочность, давать им оценку. Например, момент введения карантина дал возможность оценить, насколько он будет строгим и как долго продлится», — заключил он.

21 ноября астролог Аша рассказал «Известиям» о хорарной астрологии. Так, суть хорарной астрологии, которую еще называют вопросной, — в построении и анализе карты на момент озвучивания вопроса астрологу. Главное, чтобы вопрос был действительно стоящим, тот, что мучает и не дает покоя, тогда и карта будет правдивой.