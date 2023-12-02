Реклама
Прямой эфир
Мир
Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
Общество
Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей
Мир
Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине
Мир
Журналистка из Дании узнала о страхе ВСУ перед неисчерпаемыми ресурсами ВС РФ
Мир
Российский нападающий Кучеров признан звездой ноября в НХЛ
Происшествия
Неподалеку от храма в Москве загорелся склад
Происшествия
Глава СКР потребовал доложить о проверке отравления зрителей на концерте Кишлака
Мир
Al Jazeera сообщил об атаке ЦАХАЛ на города западного побережья реки Иордан
Мир
Республиканец Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию
Армия
Минобороны показало полевые дацан и православный храм в зоне СВО
Мир
Телеканал Al Ikhbariya сообщил о ракетном ударе ЦАХАЛ по окрестностям Дамаска
Армия
Путин присвоил звание «гвардейский» фрегату «Адмирал Макаров»
Мир
Политолог Сойка раскрыл связь между перемирием на Украине и переизбранием Байдена
Происшествия
Из-за массового ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону области

Астролог рассказал о возможности делать предсказания на будущее государств

Аша: мунданная астрология — раздел, который предсказывает будущее государств
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мунданная астрология — один из древнейших разделов астрологии, который предсказывает будущее наций, государств и общества в целом. Подробнее об этом 2 декабря «Известиям» рассказал астролог Игорь Аша.

«Ранее жрецы астрологи делали прогноз именно для своих государств, а государство в те времена было тождественно правителю. Если в карте правителя всё было хорошо на следующий год, считалось, что и в государстве будет всё спокойно. Таким образом, астрологи анализировали именно натальные карты правителей, за которыми они следили зачастую с самого рождения, что позволяло их прогнозам быть очень точными. Со временем наработки мунданной астрологии стали базой для натальной, но сама астрология государств ушла в тень. Одним из последних известных придворных астрологов был Моринус, который работал при кардинале [Армане Жане дю Плесси де] Ришелье», — сказал Аша.

В современном мире мунданная астрология начинает постепенно возрождаться за счет энтузиазма некоторых астрологов, но требует много работы, так как даты рождения государств найти невозможно, отметил эксперт.

«Как узнать время рождения, например, Великобритании или, еще сложнее, Китая? Да, есть наработки, например, известного астролога Михаила Левина, который рассчитал время рождения России и некоторых других государств. Однако эти карты надо будет постоянно выверять и проверять», — сказал он.

Понимая все эти проблемы, некоторые астрологи, тот же Моринус, в свое время предложили новый способ прогнозов — гороскоп на столицу на начало астрологического года, то есть вхождение Солнца в знак Овна. И этот способ неожиданно для многих современных астрологов показал свою эффективность, рассказал собеседник издания.

«Мунданная астрология важна не только для государств, но и для обычных людей, так как она раскрывает нам контекст. Суть в том, что, какой бы прогноз я ни делал, мне надо знать контекст, в котором живет клиент, что позволяет существенно снизить поле прогноза. Например, если я вижу, что в стране произойдет наводнение, в регионе, где живет клиент, то я смогу спрогнозировать траты не на «покупку» дома, а на «восстановление» дома и смогу предупредить клиента о рисках», — сказал астролог.

По словам эксперта, уже сейчас хорошим тоном в астрологии становится прогнозирование в три этапа: прогноз для государства, прогноз по натальной карте на год, подтверждение прогноза на конкретный год специальными картами на год и месяц. Это помогает сделать максимально точный прогноз.

«Также мунданная астрология помогает оценивать те или иные события в стране, понимать их долгосрочность, давать им оценку. Например, момент введения карантина дал возможность оценить, насколько он будет строгим и как долго продлится», — заключил он.

Високосный 2024 год: почему его боятся
Из-за чего каждые четыре года в году появляется дополнительный день

21 ноября астролог Аша рассказал «Известиям» о хорарной астрологии. Так, суть хорарной астрологии, которую еще называют вопросной, — в построении и анализе карты на момент озвучивания вопроса астрологу. Главное, чтобы вопрос был действительно стоящим, тот, что мучает и не дает покоя, тогда и карта будет правдивой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023