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Глава Россотрудничества Примаков назвал Киссинджера мудрейшим политиком

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал в беседе с «Известиями» ушедшего из жизни бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера одним и мудрейших политиков и прагматиков в истории.

«Это безусловно был один из мудрейших международных и политиков, и исследователей, и ученых. <…> Он всегда был прагматиком, что выгодно отличало его от многих других американских политиков и мыслителей, потому что у него никогда не было каких-то идеологических предпочтений. Даже когда с 2014-го года развивался конфликт на Украине, он всегда занимал очень вменяемую, адекватную позицию, говоря о том, что Украина не должна использоваться в качестве тарана и оружия против РФ, а должна служить мостом, связывающим Россию и США, Россию и западный мир», — сказал Примаков.

Глава Россотрудничества также напомнил, что бывший американский госсекретарь был одним из архитекторов тех позитивных на момент конца XX века отношений между США и Китаем, которые складывались в противовес Советскому Союзу.

«В этом и была задумка американской администрации, начать вкладываться в коммунистический Китай, считая, что капитализм и экономические, коммерческие отношения постепенно будут развивать политическую систему Китая. Этого не случилось, но мы увидели фантастический промышленный экономический рост Китая, который теперь стал исполином и бросает вызов гегемонии американской экономической», — добавил Примаков.

Наука международных отношений понесла большую утрату, резюмировал он.

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29 ноября стало известно о смерти Киссинджера. Он умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной и назвал бывшего госсекретаря США выдающимся дипломатом.

Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. С 1969 года был советником президента США по нацбезопасности, а в 1973 году стал госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: в частности, Киссинджер был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях США и СССР.

Киссинджер также внес значительный вклад в заключение Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.

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