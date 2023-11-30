Как восстановить водительские права в случае их потери

Водительское удостоверение, как и любой другой документ, может потеряться. Если садиться за руль нужно срочно, то затягивать с получением новых прав не стоит. Как восстановить права на вождение, сколько времени и денег на это уйдет, рассказывают «Известия».

Можно ли управлять автомобилем после утраты прав

Водительское удостоверение служит лишь подтверждением права на управление автомобилем, но не заменяет его. Однако на дороге права — самый важный документ. И в случае остановки инспектором именно их потребуют в первую очередь. В данном случае потеря водительского удостоверения ничем не отличается от ситуации, когда права были забыты дома.

Соответственно, водителю выпишут штраф 500 рублей за езду без прав. Проверить, есть ли у автовладельца действительное удостоверение, инспектор может в электронной базе по данным паспорта. Если при себе не окажется и этого документа, то это уже чревато задержанием на три часа для установления личности.



Причем проделать подобную процедуру может каждый инспектор, который встретится на пути. Любое же другое наказание, помимо штрафа, можно будет оспорить в суде.

Но есть и хорошая новость. Вскоре в России на смену пластиковой карточке придет электронное водительское удостоверение, и необходимость возить с собой права отпадет. Инспектору достаточно будет предъявить QR-код из приложения «Госуслуги Авто». Так он получит доступ к данным водителя в базе ГИБДД. Система уже работает, но пока в тестовом режиме.

Что делать в случае потери водительских прав

При потере водительского удостоверения, в первую очередь, следует написать заявление в полицию о хищении или утрате. Это необходимо сделать для того, чтобы правами не могли воспользоваться преступники в случае их обнаружения. Одновременно нужно обратиться в ГИБДД о выдаче нового документа.

Помимо заявления потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и квитанция об оплате госпошлины. В 2023 году ее размер составляет 2 тыс. рублей.

Подать документы на восстановление прав также можно в МФЦ или через портал «Госуслуги». Но получить новое удостоверение получится не раньше чем через несколько дней. Сначала документы проверят на правильность заполнения, а затем отправят в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД. Бланки водительских удостоверений оформляют только там.

Если подавать документы в самом МРЭО, то новые права выдадут почти сразу — через пару часов после приема. При этом нередко водители сталкиваются с тем, что, прежде чем принять документы, сотрудники инспекции требуют оплатить накопившиеся штрафы. Такие действия неправомерны и могут быть обжалованы в вышестоящей инстанции.

Что выбрать — дубликат или новые права

По закону, водительское удостоверение необходимо менять каждые 10 лет. Когда до истечения этого срока остается еще много времени, проще оформить дубликат утерянных прав. Срок действия и разрешенные категории управления автомобилем останутся прежними, поменяется только номер.

Если же срок действия прав подходит к концу, то есть смысл оформить новое удостоверение. Процедура его оформления и пошлина такие же. Однако помимо стандартного пакета документа нужно будет предоставить справку о прохождении медосмотра.

Для этого нужно будет посетить наркологический и психиатрический диспансеры, а также отсидеть очереди к разным врачам в поликлинике, на что потребуются дополнительные время и деньги. В заключении водителю выдадут справку установленной формы, в которой будет указано о наличии или отсутствии ограничений для управления транспортным средством.

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