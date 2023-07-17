Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным

Минцифры РФ подготовило правки, приравнивающие цифровое водительское удостоверение к физическому. Проект допустили к обсуждению 17 июля.

После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги». Проект размещен на портале нормативно-правовых актов.

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — говорится в документе.

Общественное обсуждение по проекту продлится до 31 июля.

Ранее, 11 июля, адвокат Елена Кудерко рассказала, что если действие водительского удостоверения истекает в этом году, то пока не нужно идти в ГИБДД для его замены. Дело в том, что в 2023 году продолжает действовать одна из мер поддержки, принятая со времен пандемии, — автоматическое продление срока действия прав.