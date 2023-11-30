Американисты оценили вклад Киссинджера в мировую историю

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ушедший из жизни 29 ноября в возрасте 100 лет, являлся одним из титанов мировой политики. Таким мнением в беседе с «Известиями» 30 ноября поделился ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

«Смело можно сказать — один из титанов мировой политики и политической мысли. <...> Конечно, эта фигура во многом противоречивая. С ним будут связывать и госпереворот в Чили, приход к власти Аугусто Пиночета (бывший диктатор Чили. — Ред.) и, конечно, то, что Америка делала в Индокитае. Но, с другой стороны, без него не были бы возможны такие прорывы, как уход [США] из Вьетнама и, в конечном счете, какое-то замирение там», — рассказал американист.

По его словам, мировое сообщество будет сожалеть об уходе такой значимой фигуры, несмотря на все его противоречия.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий отметил, что в наибольшей степени вклад Киссинджера в мировой политике можно связать с Советским Союзом.

«Вклад его был в разрешении очень многих политических кризисов, связанных и с Вьетнамом, и вообще с отношениями между Советским Союзом и США — между двумя блоками», — подчеркнул он.

Политолог-американист Малек Дудаков также добавил, что преуменьшить значимость Киссинджера в истории невозможно.

«Действительно, преуменьшить его значимость невозможно. Человек, которого можно назвать демиургом американской внешней политики, — ключевой советник по международным отношениям многих президентов США. Действительно стал архитектором и разрядки 1970-х годов, и разворота США в сторону Китая, и того, как удалось разорвать союз СССР и Китая — начать нынешнюю эру глобализации», — сказал политолог.

По мнению Дудакова, бывший госсекретарь США ушел из жизни в тот момент, когда тот миропорядок, который помогал устроить Киссинджер, уже подошел к концу.

29 ноября агентство Reuters сообщило, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной и назвал бывшего госсекретаря США выдающимся дипломатом.

Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. С 1969 года он был советником президента США по национальной безопасности, а в 1973 году стал госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: в частности, Киссинджер был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях США и СССР.