Собянин назвал городские сервисы для владельцев домашних животных

В Москве открыты 26 государственных ветеринарных клиник, а также круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня Всемирный день домашних животных. Содержать их — большая ответственность, и город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев», — написал он.

Мэр уточнил, что в государственных ветклиниках можно сделать бесплатную прививку от бешенства, передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин упомянул о запуске летом этого года на портале mos.ru суперсервиса «Мой питомец», содержащего информацию о доступных в городе ветуслугах, а также о реализуемом в рамках программы «Мой район» проекте «Питомцы в Москве», сообщается на сайте aif.ru.

Также в столице создали несколько благотворительных проектов, которые помогают приютам и бездомным животным. Есть каталог четвероногих из городских приютов, готовых к переезду в семью.

В этот же день зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов рассказал в беседе с Life.Ru, что у домашних животных есть базовый набор эмоций: радость, гнев, страх, интерес, горе. Так, пропажа мячика из рук хозяина действительно вызывает у питомца неподдельное удивление. Однако они не способны испытывать чувства или сложные внеситуативные эмоции — любовь, зависть, ревность, ненависть.

Ранее, 28 ноября, заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что одну из площадок проекта «Питомцы в Москве» отметили Российской национальной премией по ландшафтной архитектуре 2023 года. Площадка расположена на Кольской улице в Северо-Восточном административном округе. Жюри премии назвало ее «лучшим реализованным объектом ландшафтной архитектуры социального назначения».