Площадку проекта «Питомцы в Москве» отметили Российской премией по ландшафтной архитектуре

Одну из площадок проекта «Питомцы в Москве» отметили Российской национальной премией по ландшафтной архитектуре 2023 года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Площадка расположена на Кольской улице в Северо-Восточном административном округе. Жюри премии назвало ее «лучшим реализованным объектом ландшафтной архитектуры социального назначения».

«Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе — один из самых больших и удобных в стране. На участке площадью 1,33 гектара обустроены два пространства для тренировок питомцев, трибуны на 170 зрителей, а также необходимая инфраструктура для хозяев. Его можно использовать для проведения кинологических мероприятий, в том числе международного уровня», — отметила Сергунина.

Площадка была открыта мэром Москвы Сергеем Собяниным в сентябре 2023 года. Проект предусматривает использование экологичных материалов, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок, места для отдыха со скамейками и навесами. В новом кинологическом парке расположены разнообразные тренажеры для развития координации питомцев и повышения выносливости. Главной задачей было создать новую инфраструктуру для выгула, удобную как хозяевам собак, так и всем горожанам, подчеркнула вице-мэр.

Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы мэра Москвы «Мой район» с 2021 года. Концепцию разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России. Всего в рамках проекта на данный момент создано 59 современных пространств для прогулок с питомцами.

С 31 августа по 31 октября в «Активном гражданине» проходило голосование по проекту «Питомцы в Москве». Более 260 тыс. москвичей поделились мнением о площадках в 10 административных округах столицы.