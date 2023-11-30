В Волгограде произошла утечка хлора

В Волгограде произошла крупная утечка хлора на очистных сооружениях в Тракторозаводском районе, сообщает местный портал V1 со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в Тракторозаводском районе ощущался характерный запах. В администрации района информацию о ЧП подтвердили.

«По данным «Концессий водоснабжения», утром на водоочистных сооружениях в Тракторозаводском районе Волгограда был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. Угрозы для персонала и жителей нет. Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано», — отметили власти Волгограда в Telegram-канале.

На место оперативно были вызваны и прибыли все экстренные службы, в том числе муниципальная служба спасения. Работу станция не прекращала, водоснабжение продолжается. Пострадавших нет.

«Угроза для персонала предприятия и для жителей Тракторозаводского района отсутствует», — уточняется в сообщении.

Проведенные замеры показали, что превышения допустимой концентрации по вредным веществам на территории предприятия нет.

В начале октября в Ижевске (Удмуртия) 82-летняя постоялица пансионата для пожилых растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещений. Погибли три человека, одна женщина была госпитализирована.