Три постоялицы ижевского пансионата для пожилых умерли от отравления хлором
В Ижевске (Удмуртия) в результате отравления парами хлора умерли три постоялицы пансионата для пожилых, еще одной пенсионерке оказывается медпомощь. Об этом СУ СК России по республике сообщает в понедельник, 9 октября.
По информации следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещений. Парами хлора отравились четыре женщины, трое из них скончались, пишет ИА «Ура.ру».
Республиканский минздрав в своем Telegram-канале сообщает, что пострадавшие поступили из частного пансионата «Лесной хутор» в городскую клиническую больницу № 6 в ночь на 9 октября.
«Всем четверым поступившим пациенткам была экстренно проведена интенсивная терапия в реанимационном отделении. К сожалению, из-за отравления парами хлора у всех пострадавших развился отек легких и троих из них спасти не удалось», — сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.
За жизнь 75-летней женщины врачи продолжают бороться.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас следователи допрашивают свидетелей, уточняет ИА «Сусанин».
Назначены экспертизы, в том числе медицинская и химическая. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.