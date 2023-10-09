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Три постоялицы ижевского пансионата для пожилых умерли от отравления хлором

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Фото: vk.com/susk18
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В Ижевске (Удмуртия) в результате отравления парами хлора умерли три постоялицы пансионата для пожилых, еще одной пенсионерке оказывается медпомощь. Об этом СУ СК России по республике сообщает в понедельник, 9 октября.

По информации следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещений. Парами хлора отравились четыре женщины, трое из них скончались, пишет ИА «Ура.ру».

Республиканский минздрав в своем Telegram-канале сообщает, что пострадавшие поступили из частного пансионата «Лесной хутор» в городскую клиническую больницу № 6 в ночь на 9 октября.

«Всем четверым поступившим пациенткам была экстренно проведена интенсивная терапия в реанимационном отделении. К сожалению, из-за отравления парами хлора у всех пострадавших развился отек легких и троих из них спасти не удалось», — сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

За жизнь 75-летней женщины врачи продолжают бороться.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас следователи допрашивают свидетелей, уточняет ИА «Сусанин».

Назначены экспертизы, в том числе медицинская и химическая. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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