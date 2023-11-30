Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

Регулярное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых компаниями проектов, при этом Минфин при налогообложении игнорирует изменения условий работы нефтяников. Об этом 29 ноября заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года», — цитирует его компания на своем сайте.

Сечин напомнил, что в октябре Минфин инициировал изменения одного из главных параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей. По его мнению, ведомство предусмотрело «экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent».

«При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», — продолжил Сечин.

Сечин также отметил, что дифференциация цен на газ для промышленных потребителей может привести к разбалансировке рынка, дефициту газа и повлиять на уровни добычи.