Baldur’s Gate 3 собрал больше всех геймерских симпатий на The Game Awards

Согласно скрытой таблице от 29 ноября с результатами голосования, Baldur’s Gate 3 от бельгийской студии Larian получил более 57 тыс. голосов в конкурсе геймерских симпатий на The Game Awards. При этом игра обошла один из главных бестселлеров года —The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от Nintendo (более 18 млн проданных копий).

Как считает директор фестиваля «Стримфест», продюсер медиапроекта «Игропром» и ток-шоу «Киберспорт от А до Я» Михаил Лисецкий, популярность Baldur’s Gate 3 обусловлена высоким качеством продукта, которое отметили как критики, так и рядовые пользователи.

«Думаю, что за Baldur's Gate 3 сыграли не столько относительные минусы конкурентов (та же эксклюзивность новой Zelda для Switch), сколько ее собственные плюсы. Главный из них — консенсус игроков и лиц индустрии, что это очень хорошая игра. Такого не происходило уже очень много лет», — объяснил эксперт.

Среди 30 номинантов далеко не все коммерчески успешные релизы попали на верхние строчки рейтинга: Mortal Kombat 1 (19-е место), Super Mario Bros. Wonder (12-е место), Star Wars Jedi: Survivor (16-е место). Нашумевшая научно-фантастическая приключенческая игра Starfield от Bethesda вовсе оказалась на 18-м месте. Diablo IV тоже не смогло войти в топ-10 — новинка от Blizzard расположилась на 22-м месте, заполучив 12 тыс. голосов. Hogwarts Legacy от Avalanche Software смогла занять 10-ю позицию при 15 млн проданных копий.

Пока Baldur’s Gate 3 лидирует не только в категории «Голос игроков», но и по общему числу номинаций (всего у проекта их восемь). The Game Awards завершится 7 декабря, и церемонию объявления победителей проведут в онлайн- и офлайн-форматах, и с большой вероятностью как минимум одну награду заберут именно «Врата Балдура».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Голосовое обобщение: геймеры не поддержали бестселлеры на «игровом «Оскаре»