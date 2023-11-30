Реклама
Прямой эфир
Экономика
Территориальные органы ФАС возбудили 25 дел из-за роста цен на топливо
Мир
Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ
Армия
ВС РФ применили акустический комплекс «Языковед» против ВСУ
Экономика
Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек»
Происшествия
Двоих жителей ДНР предостерегли от контактов со спецслужбами Украины
Мир
Дочь-подросток гражданина РФ освобождена из плена ХАМАС
Мир
Захарова назвала «глупостью русофобов» запрет Болгарией ее пролета над страной
Общество
Энергетики Крыма за день восстановили электроснабжение более 40 тыс. жителей
Мир
ЦАХАЛ уничтожила трех нарушивших условия прекращения огня радикалов
Культура
Baldur’s Gate 3 собрал больше всех геймерских симпатий на The Game Awards
Экономика
Треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников
Мир
Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ
Мир
Подруга убитой в Турции россиянки рассказала о бегстве ее бывшего мужа
Культура
Министр Любимова сообщила о продлении нацпроекта «Культура» до 2030 года

Baldur’s Gate 3 собрал больше всех геймерских симпатий на The Game Awards

0
Фото: Larian Studios
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно скрытой таблице от 29 ноября с результатами голосования, Baldur’s Gate 3 от бельгийской студии Larian получил более 57 тыс. голосов в конкурсе геймерских симпатий на The Game Awards. При этом игра обошла один из главных бестселлеров года —The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от Nintendo (более 18 млн проданных копий).

Врата в фэнтези: игра Baldur's Gate 3 бьет рекорды
Релиз показал один из лучших пиковых онлайнов среди новинок этого года

Как считает директор фестиваля «Стримфест», продюсер медиапроекта «Игропром» и ток-шоу «Киберспорт от А до Я» Михаил Лисецкий, популярность Baldur’s Gate 3 обусловлена высоким качеством продукта, которое отметили как критики, так и рядовые пользователи.

«Думаю, что за Baldur's Gate 3 сыграли не столько относительные минусы конкурентов (та же эксклюзивность новой Zelda для Switch), сколько ее собственные плюсы. Главный из них — консенсус игроков и лиц индустрии, что это очень хорошая игра. Такого не происходило уже очень много лет», — объяснил эксперт.

Среди 30 номинантов далеко не все коммерчески успешные релизы попали на верхние строчки рейтинга: Mortal Kombat 1 (19-е место), Super Mario Bros. Wonder (12-е место), Star Wars Jedi: Survivor (16-е место). Нашумевшая научно-фантастическая приключенческая игра Starfield от Bethesda вовсе оказалась на 18-м месте. Diablo IV тоже не смогло войти в топ-10 — новинка от Blizzard расположилась на 22-м месте, заполучив 12 тыс. голосов. Hogwarts Legacy от Avalanche Software смогла занять 10-ю позицию при 15 млн проданных копий.

Пока Baldur’s Gate 3 лидирует не только в категории «Голос игроков», но и по общему числу номинаций (всего у проекта их восемь). The Game Awards завершится 7 декабря, и церемонию объявления победителей проведут в онлайн- и офлайн-форматах, и с большой вероятностью как минимум одну награду заберут именно «Врата Балдура».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Голосовое обобщение: геймеры не поддержали бестселлеры на «игровом «Оскаре»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023