Около 55% малых и средних предпринимателей заявили в октябре, что цены на их товары и услуги выросли за последние три месяца, говорится в совместном исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). Треть из них (27%) назвали в качестве причины рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) на фоне дефицита кадров.

На ситуацию влияет увеличение производства, а также отъезд из страны части мигрантов, отметил член президиума «Опоры России» Сергей Миронов. На многих предприятиях нехватка сотрудников доходит до 30%, заявил он.

«Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качество было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат всё сложнее будет находить этот баланс», — полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Анастасия Зыкова.

По сентябрьскому прогнозу Минэка, к концу этого года рост цен составит 7,5%, а в следующем будет на уровне 4,5%. Цель ЦБ по инфляции — 4%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что «нехватка свободных рук» — один из основных тормозов российской экономики.

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Выступили с окладом: треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников