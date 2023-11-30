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Посол Кубы в РФ подтвердил возобновление прямых рейсов между Москвой и Гаваной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Прямое сообщение между Москвой и Гаваной возобновится в декабре 2023 года. В то же время планируется запуск регулярных рейсов между Санкт-Петербургом и островом Кайо-Коко, заявил «Известиям» посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья.

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«К концу декабря планируется возобновить прямые рейсы «Аэрофлота», выполняемые авиакомпанией «Россия», между нашими столицами, а также рейс раз в 10 дней из Санкт-Петербурга на Кайо-Коко. Несмотря на все существующие сегодня логистические трудности, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, где россиян всегда будут встречать с распростертыми объятиями», — сообщил посол.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщали, что самолеты в кубинскую столицу будут летать по средам и воскресеньям с 24 декабря. Стоимость билета на рейс длительностью в 14 часов будет примерно 43 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встать на рейсы: Куба подтвердила новые сообщения из Москвы и Петербурга

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