Территориальные органы ФАС возбудили 25 дел из-за роста цен на топливо

Территориальные органы возбудили более 20 антимонопольных дел в 17 регионах РФ по фактам роста цен на топливо. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

«ФАС России и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в розничном сегменте нефтепродуктов. Территориальные органы возбудили 25 антимонопольных дел в 17 регионах», — заявили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что приняты меры по увеличению нормативов продажи топлива на бирже бензина до 15% с 13%, дизтоплива — до 12,5% с 9,5%.

«Выход ряда НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. — Ред) из плановых ремонтов позволит увеличить его производство. В результате это приведет к стабилизации биржевой цены. По данным ФАС России, которые коррелируются со сведениями ЦДУ ТЭК, изменение цены на зимний дизель в перечисленных регионах на заправках вертикально-интегрированных компаний ниже уровня инфляции», — отметили в пресс-службе ФАС.

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Вышло баком: в 58 регионах РФ зафиксирован рост цен на дизель