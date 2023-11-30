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Рост цен на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За последнюю неделю (с 21 по 27 ноября) цены на дизель в рознице увеличились в 58 регионах РФ, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата.

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Самый высокий скачок зафиксирован в Магаданской области — на 4,79 рубля за литр, Забайкальском крае — на 1,12 рубля, Амурской области — на 98 копеек, Приморском крае — на 95 копеек, Камчатке — на 79 копеек, Хакасии — на 70 копеек, Иркутской области — на 60 копеек, Хабаровском крае — на 49 копеек, Сахалинской области — на 47 копеек.

В Москве, согласно данным службы, рост составил 6 копеек, но по данным Московской топливной ассоциации (МТА), на заправках столицы средняя цена дизельного топлива (ДТ) за неделю выросла на 14 копеек.

В целом, по данным Росстата, за неделю (на 27 ноября) потребительские цены повысились на 0,3%, после того как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными.

Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рубля за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

Вышло баком: в 58 регионах РФ зафиксирован рост цен на дизель

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