Использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году

Пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта планируют провести в 2024 году. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

Он добавил: в Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления — в нем определят жизненные ситуации, в которых россияне смогут использовать цифровое удостоверение личности. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров.

Нововведения будут происходить поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться. Если инструмент хорошо себя зарекомендует, то перечень кейсов можно будет расширить, отметил Дмитрий Дубынин.

Судя по проекту постановления Минцифры, который опубликовали в октябре, для использования новой функции человек должен будет сдать биометрию и разместить свое фото в приложении «Госуслуги». Затем по запросу он сможет предъявлять специальный QR-код, который появится в системе.

Планы протестировать технологию в 2024 году подтвердили в Сбере и РЖД. В Tele2 намерены присоединиться к пилоту, когда будет готова законодательная база. Новый сервис можно использовать, например, для активации SIM-карт, отметили в пресс-службе.

Проект поможет облегчить доступ граждан к различным услугам, согласился генеральный директор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин. Однако могут возникнуть риски утечки персональных данных.

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К вашим «Госуслугам»: использование QR с портала вместо паспорта протестируют в 2024-м