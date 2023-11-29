На МЦД-1 расписание поездов изменится с 30 ноября по 8 декабря

Поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) с 30 ноября по 8 декабря 2023 года будут курсировать по измененному расписанию из-за обновления инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в среду, 29 ноября.

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 по будням с 19:00 до 6:00.

«На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 – до 20 минут, после 22:00 — до полутора часов. После 22:00 часть поездов отменена. У части поездов изменится набор остановок. На Белорусском направлении: интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут; у части поездов изменится набор остановок. Скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» в Шереметьево ранним утром и поздним вечером», — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что пути на участке от Бескудниково до Лобни будут по очереди закрываться по будням в ночные часы, Так, с 30 ноября по 2 декабря будет закрыт путь в Москву, а 4–8 декабря — путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы необходимы для обновления инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней, передает агентство городских новостей «Москва».

Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро «Ховрино», который отправляется каждые 10 минут.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что мероприятия по развитию объектов пассажирской инфраструктуры на ж/д станции «Лобня» МЦД-1 включены в программу развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

Реконструкцию планируется закончить до конца 2025 года, пишет РИАМО.

20 ноября сообщалось о сбое на МЦД-1. В РЖД уточнили, что причиной стала неисправность электропоезда, который в 8:04 должен был отправиться со станции Москва-Бутырская. Движение было восстановлено в тот же день через несколько часов.