Движение на МЦД-1 возобновлено после сбоя
Движение на МЦД-1 в направлении Москвы, сбой в котором произошел ранее в понедельник, 20 ноября, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
«Движение поездов по МЦД-1 осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении пресс-службы в их Telegram-канале.
Отмечается, что для стабилизации графика движения железнодорожниками приняли оперативные меры. Так, некоторые поезда проследовали по укороченным маршрутам.
О сбоях на МЦД-1 сообщили ранее в этот день пассажиры. В РЖД уточнили, что причиной стала неисправность электропоезда, который в 8:04 должен был отправиться со станции Москва-Бутырская.