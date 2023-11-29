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Франция и США стали кандидатами на проведение зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Францию и США единственными претендентами на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах соответственно. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба организации.

Такое решение принял исполнительный комитет МОК по рекомендации комиссии по будущим организаторам зимних Олимпийских игр. Приглашение к целевому диалогу о проведении соревнований направлено национальным олимпийским комитетам Франции и США.

Ожидается, что обе страны официально получат право на проведение Игр на 142-й сессии МОК, которая пройдет в 2024 году в Париже.

Также было решено пригласить Швейцарию к «привилегированному диалогу», касающемуся проведения зимних Олимпийских игр в 2038 году.

Провести соревнования в 2030 году планируется в регионе Французские Альпы, где расположены три города, уже принимавшие Игры в прошлом: Шамони (1924), Гренобль (1968) и Альбервиль (1992). В 2034 году Олимпиада пройдет в Солт-Лейк-Сити, принимавшем состязания в 2002 году.

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16 октября глава оргкомитета зимних Олимпийских игр – 2026 Джованни Малаго заявил, что соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту пройдут за пределами Италии. Основная часть состязаний состоится в Милане и Кортине д'Ампеццо.

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