Франция и США стали кандидатами на проведение зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Францию и США единственными претендентами на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах соответственно. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба организации.
Такое решение принял исполнительный комитет МОК по рекомендации комиссии по будущим организаторам зимних Олимпийских игр. Приглашение к целевому диалогу о проведении соревнований направлено национальным олимпийским комитетам Франции и США.
Ожидается, что обе страны официально получат право на проведение Игр на 142-й сессии МОК, которая пройдет в 2024 году в Париже.
Также было решено пригласить Швейцарию к «привилегированному диалогу», касающемуся проведения зимних Олимпийских игр в 2038 году.
Провести соревнования в 2030 году планируется в регионе Французские Альпы, где расположены три города, уже принимавшие Игры в прошлом: Шамони (1924), Гренобль (1968) и Альбервиль (1992). В 2034 году Олимпиада пройдет в Солт-Лейк-Сити, принимавшем состязания в 2002 году.
16 октября глава оргкомитета зимних Олимпийских игр – 2026 Джованни Малаго заявил, что соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту пройдут за пределами Италии. Основная часть состязаний состоится в Милане и Кортине д'Ампеццо.