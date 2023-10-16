Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии

Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр – 2026 Джованни Малаго в понедельник, 16 октября, заявил, что соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на чемпионате пройдут за пределами Италии.

На заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Индии он отметил, что правительство Италии решило не инвестировать в место проведения Игр, не оставив организаторам иного выбора, кроме как искать его за границей, дополняет The Guardian.

До этого соревнования по данным видам спорта должны были пройти на трассе Эудженио Монти.

«Два дня назад правительство Италии сообщило нам, что наилучшим выходом из ситуации будет решение рассмотреть вопрос о переносе соревнований на уже существующий объект. В связи с этим оргкомитет должен определиться с объектом за пределами Италии. Мы уже работаем над изучением всех возможных решений», — объяснил Малаго.

По данным Inside The Games, это первый случай в истории зимних Олимпийских игр, когда соревнования проходят за пределами страны-организатора.

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и в Кортина д'Ампеццо в Италии.

Ранее, 20 июня, МОК решил уравнять дистанции в мужских и женских гонках в соревнованиях лыжников. По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, дистанция на скиатлоне (беговые лыжи) составит 20 км, марафон — 50 км. В эстафете спортсмены пробегут четыре этапа по 7,5 км.