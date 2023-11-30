Реклама
Прямой эфир
Культура
На премии «Золотой граммофон» бойцам СВО вручили сертификаты на 1 млн рублей
Мир
Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ
Армия
ВС РФ применили акустический комплекс «Языковед» против ВСУ
Общество
ФТС поддерживает усиление наказания за контрабанду жидкостей для вейпов
Мир
Путин заявил о многолетнем промывании мозгов украинцев псевдоисториками
Армия
Доброволец из Иордании из-за незнания языка один пошел в атаку на ВСУ
Общество
В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов
Общество
На МЦД-1 расписание поездов изменится с 30 ноября по 8 декабря
Мир
ЦАХАЛ уничтожила трех нарушивших условия прекращения огня радикалов
Экономика
Рост цен на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах РФ
Общество
Путин пошутил о слезах Силуанова при новых бюджетных тратах
Мир
На египетский КПП «Рафах» доставили шестую группу освобожденных заложников
Мир
Подруга убитой в Турции россиянки рассказала о бегстве ее бывшего мужа
Мир
В Чехии предрекли сценарий Кипра для Украины

ФТС поддерживает усиление наказания за контрабанду жидкостей для вейпов

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная таможенная служба (ФТС) поддерживает инициативу сенаторов внести жидкости для электронных сигарет в перечень стратегически важных товаров. В этом случае их контрабанда будет грозить наказанием в виде лишения свободы от трех до семи лет. О поддержке инициативы «Известиям» сообщили в пресс-службе ФТС России.

Не парьте: за контрабанду жидкостей для вейпов предлагают давать семь лет
Сенаторы просят признать эту продукцию стратегически важным товаром по аналогии с сигаретами

«Инициатива сенаторов об установлении уголовной ответственности за контрабанду жидкостей для электронных сигарет путем их отнесения к стратегически важным товарам концептуально поддерживается», — пояснили в пресс-службе.

Ранее «Известия» писали, что комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает бороться с незаконным ввозом в Россию жидкости для электронных сигарет, включив ее в перечень стратегически важных товаров.

Письмо с предложением сенаторов было направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Документ подписал глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов.

Кроме лишения свободы статья УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров предполагает штраф до 1 млн рублей.

В настоящее время все нелегально завозимые из ЕАЭС товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей Уголовного кодекса, отмечал Кутепов. Так, в статье УК о контрабанде алкоголя и табака речь идет о незаконном перемещении продукции через таможенную границу. А такой границы между странами — членами ЕАЭС нет.

Во многом по этой причине было принято решение включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году, так как статья за их контрабанду распространяется и на пересечение государственной границы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023