ФТС поддерживает усиление наказания за контрабанду жидкостей для вейпов

Федеральная таможенная служба (ФТС) поддерживает инициативу сенаторов внести жидкости для электронных сигарет в перечень стратегически важных товаров. В этом случае их контрабанда будет грозить наказанием в виде лишения свободы от трех до семи лет. О поддержке инициативы «Известиям» сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Инициатива сенаторов об установлении уголовной ответственности за контрабанду жидкостей для электронных сигарет путем их отнесения к стратегически важным товарам концептуально поддерживается», — пояснили в пресс-службе.

Ранее «Известия» писали, что комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает бороться с незаконным ввозом в Россию жидкости для электронных сигарет, включив ее в перечень стратегически важных товаров.

Письмо с предложением сенаторов было направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Документ подписал глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов.

Кроме лишения свободы статья УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров предполагает штраф до 1 млн рублей.

В настоящее время все нелегально завозимые из ЕАЭС товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей Уголовного кодекса, отмечал Кутепов. Так, в статье УК о контрабанде алкоголя и табака речь идет о незаконном перемещении продукции через таможенную границу. А такой границы между странами — членами ЕАЭС нет.

Во многом по этой причине было принято решение включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году, так как статья за их контрабанду распространяется и на пересечение государственной границы.