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В России предлагают лишать свободы до семи лет за контрабанду жидкостей для вейпов

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает бороться с незаконным ввозом в Россию жидкости для электронных сигарет, включив ее в перечень стратегически важных товаров. В случае реализации инициативы их контрабанда будет грозить наказанием в виде лишения свободы от трех до семи лет.

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Копия письма с предложением сенаторов, направленная помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении «Известий». Документ подписал глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов.

Кроме лишения свободы, статья УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров предполагает штраф до 1 млн рублей.

В настоящее время за незаконное перемещение вейпов и жидкостей для них уголовная ответственность не грозит, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«Сейчас за подобное правонарушение возможно только привлечь к административной ответственности. Товарная контрабанда была декриминализована еще в 2010 году и по этой причине осталась только административная ответственность в рамках КоАП РФ», — подчеркнул юрист.

На это обращает внимание и сенатор Андрей Кутепов: все нелегально завозимые из ЕАЭС товары не считаются контрабандой и не подпадают под действие соответствующих статей уголовного кодекса. Так, в статье УК о контрабанде алкоголя и табака речь идет о незаконном перемещении продукции через таможенную границу. А такой границы между странами — членами ЕАЭС нет.

Во многом по этой причине было принято решение включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году, так как статья за их контрабанду распространяется и на пересечение государственной границы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не парьте: за контрабанду жидкостей для вейпов предлагают давать семь лет

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