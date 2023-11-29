Автобус с детьми столкнулся с двумя авто в Калининградской области
Экскурсионный автобус, перевозивший детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калининградской области. Об этом 29 ноября сообщило Главное управление МЧС России по Калининградской области.
ДТП произошло трассе Чернышевское – Калининград в районе поселка Знаменск.
«В результате столкновения травмы получили три человека. В автобусе ехали 39 детей, школьники следовали на экскурсию. По предварительным данным, никто из детей не пострадал», — отметило ведомство в Telegram.
На место аварии прибыли пожарные, чтобы отключить аккумуляторные батареи и предотвратить возгорание автомобилей. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.
Ранее, 25 ноября, произошло ДТП с перевозившим детей автобусом в Калужской области. В результате шесть детей пострадали и один человек погиб. Авария произошла на автодороге Малоярославец – Боровск около деревни Уваровское.