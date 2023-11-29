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Нутрициолог объяснила пользу клюквы для иммунитета

Нутрициолог Потапова назвала клюкву одной из самых полезных ягод для иммунитета
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Creativ Studio Heinemann
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Одной из наиболее полезных ягод для иммунитета зимой является клюква, рассказала «Известиям» специалист по превентивной медицине, нутрициолог Юлия Потапова 29 ноября.

Эксперт объяснила, что ягода содержит много витамина С, который помогает бороться с простудными заболеваниями. Кроме того, в ней есть антиоксиданты, которые защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов.

«Клюква также содержит антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые могут помочь предотвратить инфекции», — добавила Потапова.

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Накануне врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, что большинство острых приправ обладает противовирусными свойствами и укрепляет иммунную систему. Имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами, добавил он.

14 сентября врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогут справиться с простудой. По словам специалиста, ускорить выздоровление способен мед. Его можно в небольших количествах добавлять в чай. Также хороши для лечения морсы и ягодные компоты, яйца, благодаря которым организм получает энергию и белок.

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