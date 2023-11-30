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Россияне рассказали о своих требованиях к идеальному партнеру

Исследование: 78% женщин считают приятный запах важным критерием при выборе партнера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России 78% опрошенных женщин назвали чистоплотность и приятный запах одними из базовых критериев при выборе партнера, в то время как 65% мужчин выделяют телосложение и вес среди главных факторов. Об этом говорится в результатах исследования дейтинг-сервиса Mamba, с которыми «Известиям» ознакомились 30 ноября.

При этом 58% женщин обращают внимание на возраст и рост, а 55% мужчин — на чистоплотность.

В образе жизни будущего партнера 68% ответивших на вопросы женщин отметили важность легкости на подъем и любовь к путешествиям, в то время как 54% мужчин поставили на первое место хозяйственность и приспособленность к быту. Кроме того, одними из важных факторов являются наличие хобби и склонность к саморазвитию, это отметили 62% девушек и 41% мужчин.

56% россиянок одним из главных достижений будущего партнера считают наличие недвижимости, 44% — автомобиля, а 41% — высокий доход. В свою очередь 65% мужчин главными достижениями выбирают образование и знание языков партнерши. Также в топ-3 входят наличие уважаемой профессии (29%) и финансовая грамотность (26%).

В исследовании уточняется, что подавляющее большинство россиян составили такие критерии для потенциального партнера, исходя из своего прошлого опыта отношений.

Кроме того, 93% женщин и 84% мужчин считают, что нужно соответствовать своим требованиям к другому человеку. Однако, оценивая себя, девушки считают, что соответствуют своему идеальному партнеру на 8 баллов из 10, а мужчины — на 7.

В то же время 52% женщин и 27% мужчин признаются, что расстанутся с партнером, если выяснится, что человек не соответствует их требованиям.

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Ранее, 16 августа, сообщалось, что, согласно опросу школы IT-профессий Skillfactory и сервиса Mamba, 72% пользовательниц приложения для знакомств хотят выйти замуж за IT-специалистов. В основном о таком желании заявили девушки 20–35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

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