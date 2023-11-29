Суд заочно арестовал певицу Джамалу по делу о фейках о ВС РФ

Суд в Москве заочно арестовал певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом 29 ноября сообщила прокуратура Москвы.

В ведомство сообщили, что 4 апреля 2022 года Джамала опубликовала в социальной сети запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции, руководствуясь при этом мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении социальной группы «военнослужащие ВС РФ».

Джамала обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Процесс пройдет в отсутствие обвиняемой, которая находится в международном розыске.

20 ноября из базы МВД РФ стало известно, что Джамалу объявили в розыск по статье Уголовного кодекса (УК) России. В чем именно подозревают певицу, тогда не уточнялось.

Певица выиграла «Евровидение» в 2016 году с песней «1944», где речь идет о депортации крымских татар. Вокруг композиции разгорелся скандал — подозревали, что она противоречит правилам конкурса.