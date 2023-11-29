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Счетная палата выступила против продления моратория на налоги по вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Счетная палата не поддержала законопроект фракции ЛДПР об освобождении от налога в 13% доходов с банковских вкладов граждан, говорится в заключении, с которым ознакомились «Известия» 29 ноября.

«В условиях снижения доходов федерального бюджета необходимо воздерживаться от принятия решений, приводящих к дальнейшему увеличению дефицита бюджета, поскольку снижение доходов может неблагоприятно отразится на возможности финансового обеспечения расходных обязательств государства, в том числе социальных», — сказано в документе.

Сбор был введен в 2020 году, но не взимался в 2021 и 2022 годах. Теперь его придется заплатить россиянам в 2024-м по итогам 2023 года.

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Как ранее, 21 ноября, писали «Известия», вклады россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с депозитов, если Центробанк до конца года не повысит ставку, тогда налогооблагаемая база станет больше. Заплатить с доходов нужно будет 13% — по стандартной ставке НДФЛ. То есть если человек заработал 150 тыс. рублей, то перечислить он должен будет 19,5 тыс. ФНС рассчитает точную сумму на основе сведений от банков.

Всего власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей с этого налога (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд рублей, а в 2026-м — 107 млрд рублей).

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