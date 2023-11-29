Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей

Автограф русского писателя Николая Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей в аукционном доме «Литфонд». Соответствующий лот размещен на сайте аукциона.

«На с. 19–27 второго счета опубликовано письмо Н.В. Гоголя к Н.М. Языкову об «Одиссее», переводимой В.А. Жуковским. На первой странице этого материала вверху страницы надпись чернилами: «Прошу Вас принять этот / журнал любящий Вас / Н. Гоголь». Надпись сделана концентрированными железо-галловыми чернилами, проявившимися на обороте листа», — говорится в описании лота.

Как уточняется, автограф сделан на издававшемся историком Михаилом Погодиным журнале «Москвитянинъ». Сам автограф сопровождается подробным заключением Института русской литературы РАН, подтверждающим его аутентичность.

Институт представил экспертизу, в которой говорится, что писателю по его просьбе присылали за границу письма, книги и журналы. Одним из «пересылочных пунктов» был дом поэта Василия Жуковского во Франкфурте-на-Майне. В нем в начале июля 1846 года была написана статья «Об «Одиссее», переводимой Жуковским...». Так, примерно в октябре или несколько ранее номер журнала мог быть доставлен из России.

При этом в дарственной надписи отсутствует название адресата, поскольку Гоголь мог подарить его Жуковскому, как своему вдохновителю, отметили эксперты.

Ранее, 20 ноября, стало известно, что 3 декабря Московский аукционный дом представит к торгам работы Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина и Николая Рериха. Топ-лотом эксперты называют картину 1891 года «Корабль в море на фоне гор» кисти Айвазовского. Произведение за подписью мастера рынок оценил в 55 млн рублей. В ультрадорогом сегменте вещей особо примечательна серия пейзажей: «Виллы» Кустодиева (70 млн рублей), «Летний пейзаж» Шишкина (23 млн рублей), «Пейзаж осень» Кончаловского (14 млн рублей) и «Гималаи» Рериха (4 млн рублей).