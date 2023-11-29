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Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей

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Фото: litfund.ru
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Автограф русского писателя Николая Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей в аукционном доме «Литфонд». Соответствующий лот размещен на сайте аукциона.

«На с. 19–27 второго счета опубликовано письмо Н.В. Гоголя к Н.М. Языкову об «Одиссее», переводимой В.А. Жуковским. На первой странице этого материала вверху страницы надпись чернилами: «Прошу Вас принять этот / журнал любящий Вас / Н. Гоголь». Надпись сделана концентрированными железо-галловыми чернилами, проявившимися на обороте листа», — говорится в описании лота.

Как уточняется, автограф сделан на издававшемся историком Михаилом Погодиным журнале «Москвитянинъ». Сам автограф сопровождается подробным заключением Института русской литературы РАН, подтверждающим его аутентичность.

Институт представил экспертизу, в которой говорится, что писателю по его просьбе присылали за границу письма, книги и журналы. Одним из «пересылочных пунктов» был дом поэта Василия Жуковского во Франкфурте-на-Майне. В нем в начале июля 1846 года была написана статья «Об «Одиссее», переводимой Жуковским...». Так, примерно в октябре или несколько ранее номер журнала мог быть доставлен из России.

При этом в дарственной надписи отсутствует название адресата, поскольку Гоголь мог подарить его Жуковскому, как своему вдохновителю, отметили эксперты.

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