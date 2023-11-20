Московский аукционный дом представит к торгам работы Айвазовского, Шишкина и Рериха

Коллекцию, аналогов которой на открытом рынке нет, представит к торгам 3 декабря Московский аукционный дом. Топ-лотом эксперты называют картину 1891 года «Корабль в море на фоне гор» кисти Ивана Айвазовского. Произведение за подписью мастера рынок оценил в 55 млн рублей. В ультрадорогом сегменте вещей особо примечательна серия пейзажей: «Виллы» Бориса Кустодиева (70 млн рублей), «Летний пейзаж» Ивана Шишкина (23 млн рублей), «Пейзаж осень» Петра Кончаловского (14 млн рублей) и «Гималаи» Николая Рериха (4 млн рублей). Кроме того, в каталог вошла зарисовка Виктора Васнецова «Седой воин» (2,2 млн рублей) к программной картине из фонда Русского музея. Собрание из 83 лотов музейного уровня оценивают в полмиллиарда рублей.

Эти торги станут премьерными для Московского аукционного дома и первыми в высоком ценовом сегменте для аукционного холдинга. Собрание из 83 лотов музейного уровня оценили в полмиллиарда рублей. Тем не менее учредители отмечают, что партнерская сеть не планирует развиваться исключительно в продажах запредельно дорогих предметов искусства. Так, в каталог торгов вошло не только ультрадорогое искусство, но и оригинальные произведения среднего ценового сегмента, в частности «Обнаженная» Климента Редько и «Портрет Аиды Хмелевой» художника-авангардиста Анатолия Зверева. Работы оценили в 500 тыс. рублей и 340 тыс. рублей соответственно.

Жемчужиной коллекции первых торгов Московского аукционного дома называют картину «Корабль в море на фоне гор» Айвазовского. Пейзаж маслом был написан в 1891 году и относится к зрелому периоду творчества художника. В работе прослеживаются характерные для Айвазовского приемы построения красочного слоя и особенности подготовительного рисунка.

«Колорит картины построен на сочетании мягких оттенков. В композиции значительное место занимает небо, которое художник написал с таким же совершенством, как и морскую гладь. Может показаться, что в этой работе Айвазовский перенес свой внутренний покой на морской пейзаж», — сказал коллекционер и историк искусств, управляющий партнер холдинга Сергей Подстаницкий.

Известно, что на аукционе будет представлена и другая картина Айвазовского стоимостью 34 млн рублей. Речь идет про пейзаж маслом «Раннее утро» 1856 года.

Ажиотаж среди коллекционеров также вызывает большое живописное полотно Кустодиева «Виллы» с автографом мастера. Произведение написано с натуры в 1913 году во время отдыха на курорте Жуан Ле Пен на юге Франции и изображает апартаменты, которые арендовала семья художника.

«Поездка вдохновила Кустодиева на создание серии произведений, раскрывающих во всей красе природу Средиземноморья. Здесь, например, была написана картина «Цветочные поляны», которую продали на Sotheby's в 2008 году за 1,7$ млн», — уточняют эксперты.

На аукционе также будет представлен «Летний пейзаж» Шишкина. Сюжет картины сложился у художника во время поездки в деревню Константиновка под Петербургом в 1869 году. Год создания подтверждает дата, написанная на холсте рядом с автографом рукой художника.

В каталоге торгов примечателен рисунок Васнецова «Седой воин», выполненный углем и акварелью на картоне в подарок журналисту и краеведу Владимиру Гиляровскому в 1913 году. Об этом свидетельствует дарственная надпись рукой живописца. На зарисовке изображен персонаж программного полотна Васнецова «Баян», которое принадлежит фонду Государственного Русского музея. Образ былинного воина в представлении живописца перекликался с образом Гиляровского. Позже журналист и поэт Гиляровский использовал рисунок как иллюстрацию к своему стихотворению «Донцам-суворовцам».

Сообщается, что в торгах будет участвовать несколько произведений художника и философа Рериха, чья масштабная выставка сейчас проходит в Государственной Третьяковской галерее. На аукционе представят работу темперой на картоне «Гималаи» 1945 года из собрания сына живописца Юрия Рериха. В каталог также вошло произведение раннего периода творчества — «Портрет старика» 1894 года.

Русское искусство на аукционе также представят оригинальные произведения Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ильи Репина, Петра Кончаловского и Владимира Маковского. Отдельный стрим составят старинные иконы, предметы декоративно-прикладного искусства и антикварная букинистика.

Накануне сообщалось, что шляпа-двууголка, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, ушла с молотка на аукционе во французской коммуне Фонтенбло за рекордные €1,9 млн.