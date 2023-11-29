В Санкт-Петербурге по лаю собаки нашли тела супругов в запертой квартире

Тела двух супругов нашли в запертой квартире в Санкт-Петербурге благодаря лаю их собаки. Об этом 29 ноября рассказал телеканал «78».

Жители дома № 11 по Халтуринской улице в Петергофе заметили, что их соседи долгое время не появлялись, а в их квартире работает телевизор и лает собака. Они вызвали полицию и спасателей, которые вскрыли входную дверь. Внутри нашли 55-летнюю женщину и 50-летнего мужчину без признаков насильственной смерти.

Тела доставили в морг для выяснения причин смерти. Также полиция изъяла из квартиры пустые бутылки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 26 ноября, в городе Белая Холуница Кировской области обнаружили тела двух 15-летних девушек. Рядом с ними также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса.