Две школьницы умерли в Кировской области после вечеринки с вейпом и снюсом

В городе Белая Холуница Кировской области обнаружили тела двух 15-летних школьниц. Об этом 27 ноября сообщил источник «Известий».

«Мать одной из девочек 26 ноября нашла в квартире на улице Володарского тела своей 15-летней дочери и ее подруги. В квартире также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса», — рассказал он.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъяты мобильные телефоны.

Ранее, 23 ноября, в Каменске-Уральском в Свердловской области обнаружили тело 12-летней девочки. У несовершеннолетней нашли четыре вейпа и жидкость для них. Специалисты не обнаружили следов насильственной смерти. Девочка могла скончаться от отравления неизвестным веществом.