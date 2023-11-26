12-летняя девочка умерла при загадочных обстоятельствах на Урале

Тело 12-летней девочки обнаружили в квартире в Каменске-Уральском в Свердловской области. Об этом 25 ноября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что тело ребенка было обнаружено вечером, 23 ноября.

«Тело девочки нашел в комнате на диване ее отец, который пришел домой. Он сразу же вызвал скорую, но прибывшие врачи только констатировали смерть ребенка», — рассказал источник.

Также при себе у несовершеннолетней нашли четыре вейпа и жидкость для них.

Специалисты не обнаружили следов насильственной смерти. Отмечается, что девочка могла скончаться от отравления неизвестным веществом.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что два новосибирских школьника попали в реанимацию после того, как покурили вейп на перемене. В дальнейшем их состояние стабилизировалось.