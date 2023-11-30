«В Самарканде хотел бы сыграть с Карлсеном, Накамурой и Фируджа»

Конец 2023 года крайне удачно складывается для Алексея Гребнева. В сентябре уроженец Тольятти стал чемпионом Азии среди юниоров как по классическим шахматам, так и по рапиду. А в конце ноября Гребнев достиг успеха на ЧМ до 18 лет: девять побед в 11 партиях и досрочное золото за тур до конца. В том числе 17-летний международный мастер обошел рейтинг-фаворитов: своего соотечественника Володара Мурзина (занял второе место) и индийца Вуппала Пранита (седьмое). В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Алексей рассказал о перипетиях борьбы в итальянском Монтесильвано и своем шахматном пути.

«Осталось завоевать третий квалификационный балл, чтобы стать гроссмейстером»

— В Италии ты показал выдающийся результат. Целенаправленно готовился к этому турниру или получилось, как и с юниорским чемпионатом Азии, куда ты попал в последний момент (первые три призера ЧР среди юниоров — Арсений Нестеров, Володар Мурзин и Ярослав Ремизов — были заняты на других турнирах. Алексей Гребнев оказался следующим в списке)?

— В этот раз я до последнего момента не знал, получу шенгенскую визу или нет. На оформление документов подали достаточно поздно, и ответа из визового центра долго не было. Тем не менее за неделю до турнира я прошел сборы и еще несколько дней интенсивно занимался с Максимом Матлаковым. Это случилось перед самым отъездом. Возможно, этот фактор позволил так сильно сыграть в Италии.

— Мог бы рассказать об этом подробнее? Как часто вы на связи с Матлаковым?

— Однозначно наша совместная работа была очень полезна. Из тех дебютов, что мы смотрели с Максимом, я выиграл три важные партии. Что касается частоты занятий, то не сказал бы, что они регулярные. Максим — очень востребованный тренер. Например, он входил в команду Яна Непомнящего в матче на первенство мира в Астане.

— Где уровень соперников был выше, на твой взгляд: на чемпионате Азии или ЧМ?

— Мне кажется, примерно одинаковый. Просто в Индии мне было тяжеловато играть из-за психологического мифа о том, что рейтинг у индусов занижен и у них отличная подготовка. Независимо от того, сидит напротив тебя шахматист с рейтингом 2200 или 2300 (рейтинг Алексея Гребнева 2500+. — «Известия»). Без разницы. Но оказалось, что всё не так страшно. Поэтому на первенстве мира я играл с индийцами спокойно, понимая, что это обычные шахматисты. Их ничего не отличает от других.

— Какую партию ты бы выделил в Италии?

— Самой красивой была победа в предпоследнем туре с индийцем Вуппалой Пранитом. У меня был значительный перевес, но нужно было справиться с давлением. И после 22 минут раздумья я всё-таки пожертвовал ферзя и выиграл. После этого успеха удалось зафиксировать итоговую победу.

Фото: Пшемек Никел

— Кстати, ты получишь звание гроссмейстера после ЧМ?

— За победу на ЧМ до 18 лет дают один квалификационный балл. Еще один балл мне должны оформить за победу на юниорском чемпионате Азии. Осталось завоевать третий, чтобы стать гроссмейстером.

— Были какие-то неожиданные поздравления?

— В основном поздравляли тренеры, знакомые, родственники. Из неожиданных отмечу сообщения от моих одноклассников. Из-за занятий шахматами я не так часто посещал школу. Поэтому не ожидал, что они помнят меня и решат написать приятные слова.

«Статистика, которую приводит Крамник, действительно подозрительна»

— На этой неделе стало известно, что ты сыграешь на ЧМ по рапиду и блицу? Какой бы результат был бы для тебя положительным?

— Стараюсь никогда не делать такие прогнозы. Просто постараюсь сыграть много хороших партий, показать свои сильные качества.

— Что почувствовал, когда узнал, что ФШР поможет тебе с поездкой в Самарканд?

— Мне было очень приятно. Я хотел съездить на этот турнир, попробовать себя в игре с сильными шахматистами. Это прибавляет уверенности. Поэтому большое спасибо руководству ФШР за оказанное доверие.

Фото: Этери Кублашвили

— С кем бы хотелось сыграть из топов?

— С самыми сильными в этом контроле: Карлсен, Фируджа и Накамура. Здорово будет встретиться и с другими гроссмейстерами из топ-10.

— А ты пересекался с элитными гроссмейстерами онлайн?

— Я почти не играю в онлайн-шахматы. «Титульные вторники» и рапиды с призами, где в основном и происходят такие вещи — «большое читерство», — не моя история. Иногда играл в других турнирах, один раз встретился с Накамурой.

— Сейчас вокруг Хикару не самая здоровая обстановка. Что думаешь об их пикировке с Владимиром Крамником?

— Я не вдавался во все подробности этой истории. Посмотрел видео с Крамником, но в нем Владимир Борисович не обвиняет Накамуру в читерстве. Он просто хочет, чтобы люди из Chess.com проверили Хикару и других шахматистов из его списка. Статистика, которую приводит Крамник, действительно подозрительна. Но не хочется верить, что самые сильные шахматисты мира читерят.

— Да, это похоже на конец онлайн-шахмат.

— Согласен.

«Многие побаиваются Карлсена»

— Вообще насколько тебе близок формат рапида и блица?

— Примерно год назад я, наверное, гораздо лучше играл в блиц. Именно его считал любимым форматом. Сейчас больше нравится рапид и классика. Если выбирать самый любимый, то скажу, что это рапид.

— Как относишься к разговорам элитных гроссмейстеров, что формат классических шахмат умирает и временной контроль надо сократить? Всё-таки играть по шесть часов тяжело гроссмейстерам и утомительно зрителям.

— Сразу оговорюсь, что я пока не играл с максимальным контролем. Максимум — 90 минут на 30 ходов и еще полчаса после этого. Этот контроль в классику, мне кажется, вполне нормальным. Это не шесть часов. А контроль, который используется в цикле на первенство мира, действительно кажется довольно долгим.

— Из великих чемпионов чьи партии ты особенно внимательно изучал?

— Мне всегда импонировал Магнус. Довольно внимательно слежу за его партиями. Из великих еще выделю Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ. — «Известия»). Карпов в свои лучшие годы показывал очень мощные позиционные шахматы, Каспаров — великолепный счет, динамику, инициативу.

— У тебя есть понимание, за счет чего Карлсен так много лет доминирует?

— Во-первых, у него врожденная техника, чувство эндшпиля. Может рукой, не думая, очень хорошо играть. Во-вторых, многие, вероятно, побаиваются с ним соперничать за счет такого авторитета. Слышал, что что-то подобное было и у Каспарова.

— Если в Самарканде удастся сыграть партию с норвежцем, не будет страха перед ним?

— Волнение будет, но вряд ли страх. Он фаворит, почему я должен бояться за результат?

Фото: Пшемек Никел

— Кого бы ты назвал самым сильным молодым игроком мира прямо сейчас?

— Не могу выделить одного. Назову Фируджа, Гукеша, Прагнанандха и Абдусатторова. Думаю, эти четыре человека, — лидеры нового поколения.

— Историк шахмат, гроссмейстер Дмитрий Кряквин написал про тебя: «В 2022 году казалось, что Гребнев вообще шагнет куда-то очень высоко — настолько впечатляющей выглядела его игра. Потом у молодого игрока случилась небольшая серая полоса». С чем это связываешь?

— Думаю, одна из причин — надо было готовиться к поступлению в университет. В моем лицее попросили последние полгода присутствовать на занятиях почаще. Надо было подготовиться к итоговому сочинению и ЕГЭ.

— В целом тяжело дается совмещать учебу и занятия шахматами?

— В университете лояльно относятся к моим занятиям шахматами. Позволяют отлучаться на турниры. Так что не так тяжело.

— Какая у тебя специальность в Уральском государственном горном университете?

— Технология геологической разведки. Факультет геологии и геофизики.

— Тебе это интересно?

— Скорее учусь для того, чтобы получить высшее образование. Вряд ли буду работать по специальности, попытаюсь связать свою жизнь с шахматами.

— Есть ли у тебя понимание, почему в этом году случился такой прорыв?

— Стал больше уделять времени шахматам. Плюс очень помогла финансовая поддержка ФШР, благодаря которой удалось поиграть на нескольких крупных турнирах. Раньше у меня просто не было такой возможности. Ну, и как я уже говорил, это работа с Максимом Матлаковым.

— После Италии родители поверили, что ты сможешь войти в шахматную элиту? Поддерживают твои стремления?

— Они всегда в меня верили и поддерживали. Даже тогда, когда чего-то не получалось. Понимание, лояльность и их терпение принесли те результаты, которые мы сейчас обсуждаем.

— Родители занимались шахматами?

— Нет. Просто привели меня в шахматную школу. Мне было шесть лет.

«Надо чуть-чуть уменьшить скорость игры»

— Ты начинал свой шахматный путь у большого энтузиаста шахмат Алексея Белова. Продолжаете ли вы общение?

— Мы общаемся. Часто видимся с ним в шахматной школе. Он всегда с теплотой и заботой ко мне относится. Я вернулся в Тольятти 26 ноября, и Алексей Николаевич встречал меня в аэропорту. Очень благодарен, что тренер заложил в меня шахматный фундамент.

— Много народу встречали в аэропорту?

— Тренеры шахматной школы и родственники. Около десяти человек.

— Дмитрий Афанасьев по-прежнему твой основной тренер?

— Да, он закреплен за мной в Тольяттинской шахматной школе и всегда на турнирах со мной на связи. Мы обсуждаем, что играть, чем может удивить соперник. Анализирует партии, то есть оказывает существенную поддержку.

Фото: Владимир Барский

— Какое свое качество в шахматах считаешь сильнейшим на данный момент? В чем надо прибавить?

— Прибавлять надо постепенно во всём. Я анализирую ЧМ в Италии и понимаю, что в каждой партии удавалось поддавливать за счет скорости игры. Это как положительный, так и отрицательный фактор. Порой, играя быстро, можно пройти мимо важного момента партии. Надо чуть-чуть уменьшить скорость, чтобы был баланс. Между быстрой игрой и правильной оценкой позиции.

— Какие-то конкретные цели ставишь перед собой в 2024 году?

— Хочется побыстрее выполнить оставшийся балл, чтобы стать гроссмейстером. Поднимать свой рейтинг, прогрессировать, быть стабильным.