Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16
Культура
Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей
Мир
Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО
Мир
Сийярто рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
Общество
Больше половины жителей России считает завтрак лучшим временем наедине с собой
Мир
Трамп обвинил Байдена в разрушении американской мечты и упадке США
Политика
Политолог оценила слова Мишеля об отсутствии согласия по членству Украины в ЕС
Мир
В Израиле заявили об остающихся в плену ХАМАС более 160 заложниках
Мир
Армения и РФ обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции через КПП «Верхний Ларс»
Сюжет:

В Польше сообщили о росте заболеваемости COVID-19

RMF24: в Польше зафиксировали рост показателей заболеваемости COVID-19
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше зафиксированы самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости COVID-19. Об этом 29 ноября сообщила радиостанция RMF24.

«В Польше за месяц растут практически все показатели заражения коронавирусом. Во вторник был побит рекорд по числу новых случаев этой осенью — выявлено более 3 тыс. случаев заражения», — говорится в публикации.

По данным корреспондента радиостанции, в клиниках медико-санитарной помощи более 70% процентов тестов на коронавирус оказываются положительными. В некоторых больницах ношение масок снова стало обязательным.

Кроме того, в Мазовецком воеводстве Польши в медицинских учреждениях был ограничен прием пациентов. В воеводской больнице в Остроленке такие визиты необходимо согласовывать заранее.

Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию
Коронавирус стал активнее в 70 регионах страны, число госпитализаций выросло в 43

Ранее, 15 ноября, руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов сообщил «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что специалисты выявили в России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола». Тогда же она отметила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19: за месяц число пациентов увеличилось в два раза.

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023