В Польше сообщили о росте заболеваемости COVID-19

В Польше зафиксированы самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости COVID-19. Об этом 29 ноября сообщила радиостанция RMF24.

«В Польше за месяц растут практически все показатели заражения коронавирусом. Во вторник был побит рекорд по числу новых случаев этой осенью — выявлено более 3 тыс. случаев заражения», — говорится в публикации.

По данным корреспондента радиостанции, в клиниках медико-санитарной помощи более 70% процентов тестов на коронавирус оказываются положительными. В некоторых больницах ношение масок снова стало обязательным.

Кроме того, в Мазовецком воеводстве Польши в медицинских учреждениях был ограничен прием пациентов. В воеводской больнице в Остроленке такие визиты необходимо согласовывать заранее.

Ранее, 15 ноября, руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов сообщил «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что специалисты выявили в России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола». Тогда же она отметила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19: за месяц число пациентов увеличилось в два раза.

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.