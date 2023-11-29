В МЧС предупредили о метели и сильном снеге в Москве 29 ноября
В Москве ожидаются снег, сильная метель, снежные заносы на дорогах и гололедица, сообщило 29 ноября столичное МЧС.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, метель настигнет столицу с 18:00 29 ноября до 15:00 30 ноября. Ветер усилится до 17 м/с.
В связи с непогодой ведомство порекомендовало водителям избегать обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
До этого, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. По его словам, в среду, 29 ноября, температура, в сравнении с понедельником, понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.