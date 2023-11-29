МО сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Минобороны РФ сообщило в среду, 29 ноября, об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье.

«29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотник был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», — говорится в сообщении министерства.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о предотвращении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Подольск силами ПВО.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра столицы.

Ранее, 27 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник уничтожен в Рязанской области силами противовоздушной обороны РФ. Это произошло около 21:30.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.