Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

Фрегат Черноморского флота ударил четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — говорится в сообщении министерства.

Надводные корабли различных классов вместе с самолетами и вертолетами Морской авиации осуществляют патрулирование в акватории у Крымского полуострова, уточнили в Минобороны.

Ранее, 17 октября, Минобороны России сообщило об обнаружении безэкипажного катера ВСУ также в акватории Черного моря. Морская авиация Черноморского флота уничтожила его.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.