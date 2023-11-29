Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+
Мир
СМИ узнали о предварительном продлении перемирия между Израилем и ХАМАС
Происшествия
МО сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября
Общество
На юге Сахалина несколько школ перевели на удаленку из-за урагана
Происшествия
В аэропорту Кемерова задержали собравшегося воевать на стороне ВСУ мужчину
Спорт
Месси не включили в состав символической сборной сезона MLS
Общество
В Уфе пожарные спасли из огня 19 человек и кота
Мир
Гутерриш заявил о неспособности перемирием решить ближневосточную проблему
Мир
Рябков допустил военный конфликт России и НАТО
Мир
ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа
Мир
В Пентагоне признали выведенный на орбиту разведывательный спутник КНДР
Мир
Страны Прибалтики бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ из-за приезда Лаврова
Мир
Генпрокурор РФ провел переговоры с руководителями ведомств Алжира
Сюжет:

Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фрегат Черноморского флота ударил четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — говорится в сообщении министерства.

Надводные корабли различных классов вместе с самолетами и вертолетами Морской авиации осуществляют патрулирование в акватории у Крымского полуострова, уточнили в Минобороны.

Корабли в родной гавани: Черноморский флот ждет усиление
До конца года ЧФ должен принять в свой состав четыре новые боевые единицы

Ранее, 17 октября, Минобороны России сообщило об обнаружении безэкипажного катера ВСУ также в акватории Черного моря. Морская авиация Черноморского флота уничтожила его.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023