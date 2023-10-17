Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 октября сообщило Минобороны РФ.

«Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщило ведомство в Telegram.

Ранее, 13 октября, Черноморский флот России провел учения на внешнем рейде Севастопольской бухты. Были отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров.

6 октября вертолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма. Катер был обнаружен в ходе патрулирования северо-западной части акватории Черного моря вертолетом Ка-29.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.