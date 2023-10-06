Вертолет РФ уничтожил следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Вертолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), следовавший в направлении Крыма. Об этом 6 октября сообщили в Минобороны.

Катер был обнаружен в ходе патрулирования северо-западной части акватории Черного моря вертолетом Ка-29.

«Около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе силы РФ отражают атаку двух морских судов ВСУ. В городе были слышны звуки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота близ Северного мола.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.