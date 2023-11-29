Газета Politico присудила Зеленскому звание «Мечтатель года»

Президент Украины Владимир Зеленский стал победителем в номинации «Мечтатель года» по версии газеты Politico. Об этом 28 ноября стало известно из заявления, опубликованного на сайте издания.

Украинский лидер не в первый раз оказывается лауреатом премий Politico. В 2022 году газета объявила Зеленского самым влиятельным человеком Европы. В этом году самым влиятельным человеком Европы стал экс-премьер Польши Дональд Туск.

Кроме того, в ходе церемонии оглашения номинантов, которая состоялась в Брюсселе, были названы победители других категорий. Победителем в номинации «Деятели» (Doers) стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В шорт-лист также вошли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Лидером в номинации «Разрушители» (Disrupters) стала глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина за способность разрушать планы и намерения Запада. При этом борющийся за независимость Каталонии политик Карлес Пучдемон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Германии Анналена Бербок вошли в шорт-лист премии.

За день до этого прилагательное «аутентичный» стало словом года по версии составителей американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster. По словам ведущего редактора словаря Питера Соколовски, в 2023 году в мире наблюдается своего рода кризис аутентичности.

В октябре иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году. Ей присудили награду за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.