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Рябков заявил об отсутствии переговоров РФ и США насчет договора СНВ-4

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия и США не ведут переговоры о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на замену СНВ-3. Об этом сказал «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Никакие проекты такого рода на сегодня не существуют. От прошлой эпохи остались некоторые заготовки. Они фрагментарные и больше касаются методологии подхода к этой теме, нежели содержательной стороны и базовых составляющих подобных договоренностей. Но даже эти заготовки сегодня выглядят как некие реликты», — заявил дипломат.

В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке участия в договоре СНВ-3. Срок его действия истекает феврале 2026 года.

Также Рябков отметил, что в случае, если США рассчитывают одержать победу в очередной гонке вооружений, повторив в какой-то мере опыт взаимоотношений с Советским Союзом и масштабных политический игр США вокруг Стратегической оборонной инициативы, они ошибаются.

«Мы не поддадимся на провокации, которые очень свойственны американской политике на российском направлении, но мы гарантированно обеспечим свою безопасность», — подчеркнул замминистра.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Рябкова «Известиям»:

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